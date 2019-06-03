(Özel) Metrobüs durağında ayak ezdiren şaka
30 dakika önce
Beylikdüzü'nde metrobüs beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş'un ayağının üzerinden metrobüs geçti.
Beylikdüzü
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
'nde metrobüs beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş
'un ayağının üzerinden metrobüs geçti.
Olay, Beylikdüzü Metrobüs Durağı
'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş ve arkadaşları durakta Avcılar
istikametine giden metrobüsü bekliyordu. Aydoğmuş ve arkadaşları birbirlerini metrobüs yoluna iterek şaka yaptı. Bu sırada Aydoğmuş metrobüs yoluna düştü. Yoldan geçen metrobüs ise Aydoğmuş'un ayağının üstünden geçti. Olay sonrası büyük panik yaşayan Aydoğmuş'un arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ile Aydoğmuş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı.
Aydoğmuş'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken arkadaşı ise yaşananları anlattı. - İSTANBUL
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