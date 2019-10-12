(Özel) Milletvekilinin ismini kullanıp, kredi vaadiyle dolandırdılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Necati Kılıç, bir milletvekilinin de ismini kullanan şahıslar tarafından kredi vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Necati Kılıç, bir süre önce nakit ihtiyacı için ulaştığı şahısların kendisine kredi çıkartabileceklerini söyleyerek 30 bin TL tutarında senet imzalattırdıklarını dile getirerek dolandırıldığını iddia etti.



İddiaya göre, 49 yaşındaki dört çocuk babası Necati Kılıç yaşadığı nakit ihtiyacı nedeniyle bankalara kredi başvurusunda bulundu. Başvuruları olumsuz sonuçlanan Kılıç, daha sonra internet üzerinden yaptığı araştırmada kendisine kredi çıkartmakta kolaylık sağlayacağını söyleyen şahıslarla tanıştı. Bu şahıslara 17 bin TL tutarında kredi almak istediğini belirten Kılıç'a, bir süre sonra elden 8 bin TL para verildi. Bu paranın 3 bin TL'sini danışmanlık ücreti adı altında geri alan şahıslar paranın geriye kalan kısmını daha sonra vereceklerini söyleyerek Necati Kılıç'a teminat için 30 bin TL tutarında senet imzalattı.



Daha sonra bu senet üzerinden haciz işlemi başlatılırken, tek gelir kaynağı olarak emekli maaşı bulunan Necati Kılıç'ın maaşından da kesinti olunca adeta hayatı karardı.



Milletvekilinin ismini kullanarak güven vermişler



Bir milletvekili ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek kendisine güven verdiklerini söyleyen Necati Kılıç, "Benim çocuklarım okuyor. Bana kredi çıkmıyordu. Kredi çıkartıyoruz diyen bir danışmanla tanıştım. Ben 17 bin TL başvuruda bulundum. Bana 8 bin TL verip, 3 bin TL'yi kendileri aldı. Haftaya gel geri kalanı vereceğiz dediler. Tekrar gittim. Beni mağazalarda gezdirdiler. Benim üzerime beyaz eşya alıp, paraya çevireceklerini söylediler. Ben dolandırıcı olduklarını anlayarak suç duyurusunda bulundum. Bana Kocaeli'de bir milletvekili ile çalıştıklarını söyleyerek güvenimizi kazandılar. Çok zor durumda kaldım" dedi. - KOCAELİ