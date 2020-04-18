(ÖZEL) Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor - Son Dakika

(ÖZEL) Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Güvenç, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca 2021 yılında yapılması planlanan olimpiyatlara evinde hazırlanmaya başladı.

(ÖZEL) Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Güvenç, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca 2021 yılında yapılması planlanan olimpiyatlara evinde hazırlanmaya başladı. Öte yandan genç atleti Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yalnız bırakmayarak koşu bandı hediye etti.


Estonya'da 2015 yılında düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Güvenç, 3 bin metre engelli yarışında altın madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etti. Yaklaşık 15 yıldır birçok yarışma ter döken milli atlet, yeni tip korona virüs dolayısı ile dışarı çıkamayınca çalışmalarını evinin salonunda yapmaya başladı. Her gün düzenli olarak evinde spor yapan Güvenç, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak 2019-20 korona virüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlara hazırlanıyor.


Öte yandan genç atleti Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yalnız bırakmadı. Başkan Arısoy, milli atletin evine koşu bandı gönderdi. Koşu bandını belediye çalışanlarının evine getirmesinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Güvenç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u görüntülü arayarak teşekkür etti.


"3 bin metrede U23 Türkiye rekorunun sahibiyim"


Korona virüs nedeniyle antrenman yapmak için dışarı çıkamadığını söyleyen Güvenç, "Atletizm sporu ile uğraşıyorum. Branşım 3 bin metre engelli. 15 yıldır bu sporu yapıyorum. 3 bin metrede U23 Türkiye rekorunun sahibiyim. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil ettim. 2017 yılında Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğum var. Biz doksan gün Etiyopya'da milli takım kampında kaldık. Oradan olimpiyatların ertelenmesi ve bu virüs nedeniyle ülkemize geri çağrıldık. Kamptan geldik şu an kendimi evde izole ediyorum" dedi.


"Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum"


Dışarı çıkamadığı için antrenman yapamadığını söyleyen Güvenç, "Bu süreçte antrenman yapabilmem için bana koşu bandı gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ederim. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Şu an antrenmanlarımı aksatmadan koşu bandında yapıyorum. Bu süreçte dışarı çıkamıyordum. Ömer Bey bana yardımcı olacağını söyledi. Bu gün de evime koşu bandı gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an koşullarımı aksatmadan devam edebileceğim" açıklamasına yer verdi.


Evine koşu bandının getirilmesinin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u telefonla arayarak görüntülü konuşan Güvenç, "Koşu bandım geldi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle spora ve sporcuya verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.


"Şimdi hafta sonu yürüyüş bandında antrenman yapacaksın"


Milli atlet Tuğba Güvenç'in başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyleyen Başkan Arısoy ise, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmansız kalmana gönlümüz razı olmazdı. Dolayısı ile biz buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Başarılarının devamını bekliyoruz. Şimdi hafta sonu yürüyüş bandında antrenman yapacaksın. Hafta içi anladığım kadarıyla dışarıda yapabileceksin. İnşallah bundan sonra senin başarılarını takip edeceğiz. İnşallah bu virüs belası da bittikten sonra bir gün seni annenle beraber bekliyorum" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi         
16:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi         
16:51
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi         
13:57
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti         
13:46
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak         
13:41
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz         
13:35
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı         
13:34
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 16:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL) Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]