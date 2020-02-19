(Özel) Minibüs şoförü, minibüste unutulan telefonu sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Minibüs şoförü, minibüste unutulan telefonu sahibine teslim etti - Son Dakika

(Özel) Minibüs şoförü, minibüste unutulan telefonu sahibine teslim etti

7 saat önce

İstanbul'a misafirliğe gelen Hadiye Erkan, Pendik Kadıköy hattında bindiği minibüste telefonunu unuttu.

(Özel) Minibüs şoförü, minibüste unutulan telefonu sahibine teslim etti, System.String[]

İstanbul'a misafirliğe gelen Hadiye Erkan, Pendik Kadıköy hattında bindiği minibüste telefonunu unuttu. Aracında unutulan telefonu fark eden şoför Şebabettin Bilgiç, telefonun sahibiyle konuşarak olay hakkında bilgi verip telefonu geri alabileceğini söyledi. Telefonunu unuttuğu için çaresizlik yaşayan Erkan, telefonuna tekrar kavuşmasına vesile olan minibüs şoförüne teşekkürlerini iletti.


Manisa'dan İstanbul'a misafirliğe gelen Hadiye Erkan, 5 Şubat tarihinde Pendik-Kadıköy hattındaki bir minibüse bindi. Erkan, telefonunu minibüse düşürdüğünü fark etmeden inerek bankaya gitti. Bankada işlemini yapmak için telefonunu çıkarmak isteyen Erkan, telefonunu bulamayınca panik yaşadı. Bankadaki görevliye telefon numarasını söyleyen Erkan, görevliden numarayı aramasını rica etti. Çalan telefonu minibüs şoförü Şebabettin Bilgiç'in açmasıyla Hadiye Erkan telefonunu minibüste unuttuğunu fark etti. Şoför Bilgiç, unutulan telefonu sahibine geri teslim etti. Telefonunu kaybetmesiyle çaresizliğe kapılan Erkan, telefonuna tekrar kavuşunca rahat bir nefes aldı.


Olay hakkında konuşan Hadiye Erkan, "Kaybettiğimi anladığımda bir anda çaresizlik hissettim. İstanbul'un da yabancısıyım. Ama çok kısa sürede bulundu ve teslim edildi. Bankada işim vardı işlemler için telefonumu çıkarmam lazımdı. Ama telefonumu bulamayınca gişedeki kıza beni aramasını söyledim. Karşı tarafta da şoför arkadaşımız çıktı, ve Kartal'dan gelip almamı söyledi. Çok mutluyum" dedi.


Minibüsünde unutulan telefonu sahibine teslim eden şoför Şebabettin Bilgiç, "Ablamın indiği esnada 2 - 3 dakika geçmedi telefon çaldı. Arka taraftaki yolcumuz telefon çalıyor dedi. Cevap verdik, hanımefendi telefonu araçta düşürmüş. Dernek tarafından Hadiye Hanım'a telefonunu teslim ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?
İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Son Dakika Haberleri
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli'den flaş Cem Yılmaz hamlesi!
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Minibüs şoförü, minibüste unutulan telefonu sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]