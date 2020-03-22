(ÖZEL) Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış - Son Dakika

(ÖZEL) Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış

13 dakika önce

İstanbul'da 10 yıldır minibüs kullanarak ekmeğini kazanan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapsamında kullandığı araçtaki tedbirlerini artırdı.

(ÖZEL) Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış, System.String[]

İstanbul'da 10 yıldır minibüs kullanarak ekmeğini kazanan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapsamında kullandığı araçtaki tedbirlerini artırdı. Hem kendi hem de yolcularının sağlığını ve hijyenini düşünen Çiçek, yolcularına bin adet maske bin adet eldiven dağıttı. Ayrıca Çiçek, sağlık çalışanlarına minibüsünde ulaşımı ücretsiz yaptı.

İstanbul'da 10 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Şirin Çiçek, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan ve ülkemize de gelen yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapsamında kullandığı araçtaki tedbirleri artırdı. 10 yıldır kullandığı minibüsüne "İyilik Minibüsü" adını veren ve bugüne kadar yaptığı birçok sosyal projeler ile adından bahsettiren Çiçek, hem kendi hem de yolcularının sağlığı ve hijyenini düşünerek yolcularına bin adet maske bin adet eldiven dağıttı. Araca binen yolculara maskelerini dağıtan Çiçek'e yolcular bu uygulamadan dolayı teşekkür etti. Ayrıca kolonya, maske ve eldivenlerin fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaşları fırsatçılara karşı uyaran Çiçek, "8 liralık kolonyayı 25 TL'ye satan esnaflara da sitem ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken ne yazık ki fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı" dedi.

Öte yandan, sağlık çalışanlarını da unutmayan Çiçek aracının önüne, 'Korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz' yazdırdı.

"Yolcularıma ücretsiz olarak bin tane maske bin tane eldiven dağıtacağım"

Bir farkındalık oluşturmak için bu uygulamayı başlattığını aktaran Çiçek, "Yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir farkındalık oluşturmak istedim. Yolcularıma ücretsiz olarak bin tane maske bin tane eldiven dağıtacağım. Bu araca bindikleri zaman hijyenik olarak binecekler, inerlerken de hijyenik olarak inecekler. Özellikle yaşlı yolcuların dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılarımız lütfen evden çıkmasın. Her vatandaş üzerine düşen duyarlılığı lütfen yerine getirsin. 8 liralık kolonyayı 25 TL'ye satan esnaflara da buradan sitem ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken ne yazık ki fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı. Ben de bunlara gerçekten duyarsız kalmak istemedim. İnşallah bu olayı da atlatacağız. Türkiye'nin bu kara günleri de geçecek. O zaman bu fırsatçı insanlar bu insanların yüzlerine bakabilecekler mi. Böyle yapan fırsatçıları şiddetle kınıyorum. Sağ olsun Çorlu'dan hayırsever bir arkadaşımız da bize destek verdi. 500 adet maske gönderdi. Onun maskeleriyle beraber kendi ücretli aldığımız maskeleri yolcularımıza, çocuklu, engelli arkadaşlarımıza dağıtmak istiyorum. Ben vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan biriyim. Buradan sağlık çalışanlarına sonsuz sevgimi saygımı sunuyorum. Belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz iyilik minibüsü de sağlık çalışanlarına ücretsiz yapıyorum. Ben ve aracım her zaman emirlerindeyim. Her zaman sağlık çalışanlarının emrindeyim ben de. Onların karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

"Özellikle yaşlı insanların dışarıya çıkmamalarını istiyorum"

İnsanların mümkün olduğu sürece dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan yolcu Tarık Can Yağmur, "Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e bu uygulamasından dolayı. Açıkçası şaşırmadım. Kendisi zaten sürekli sosyal mesajlarla aracı donatmış. Kendisini tanıyoruz. İnşallah bu uygulama diğer toplu taşıma araçlarının da sürdürebilirliği açısından yardımcı olur. Özellikle yaşlı insanların dışarıya çıkmamalarını istiyorum. Mümkün olduğu kadar krizi atlatana kadar evlerinde kalmalarını ben de destekliyorum" dedi.

"Güzel bir düşünce olmuş bu uygulama"

Minibüste maske dağıtımının çok güzel olduğunu belirten yolcu Eren Karabulut, "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum zaten malum herkese büyük tehdit oluşturuyor. Güzel bir düşünce olmuş bu uygulama. Kendi adıma tebrik ediyorum. İnsanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Evde kal çağrısına çoğu insan uyuyor. Biz çalıştığımız için mecbur işimize gidiyoruz. O yüzden biz de elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm toplu taşımalarda dağıtılsa çok güzel olur"

Tüm toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takması gerektiğini söyleyen Mehtap Bircek, "Maskeden çilek kokusu geliyor, çok güzel. Keşke her yerde böyle bir uygulama olsa çok iyi olur. Normalde aslında hep takıyorum. Bugün maskemin askısı koptuğu için takamadım. Aslında tüm toplu taşımalarda dağıtılsa çok güzel olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Şirin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

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