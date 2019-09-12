(Özel) Minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

Yenibosna'da ağzına kadar dolu olan minibüsü süren şoför ölüme davetiye çıkardı. Kapıları açık giden minibüs yolculuğu esnasında kameralar kayıttaydı.



Olay, Yenibosna'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisi tıka basa dolu olan minibüs Yenibosna'dan yolcu aldıktan sonra kapıları kapanmayınca şoför yolculuğa kapıları açık şekilde devam etmeye başladı. Ölüme davetiye çıkaran olayda sürücü hiçbir şey yokmuş gibi aracı sürmeye devam etti. Müşteriler de bu duruma tepki göstermedi, yolculuklarını sürdürdü. Daha sonra Basın Ekspres yoluna giren minibüs, tehlike saçarak yoluna devam etti.



O anlar kamerada



Görüntülerde Yenibosna'da akan trafikte seyreden içerisi tıka basa dolu olan minibüs görülüyor. Minibüs şoförünün yolcuları kapıları açık bir şekilde taşıdığı görülüyor. Tehlikeli yolculuğa sürücü hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. - İSTANBUL