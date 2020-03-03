Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini "engelsiz" gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini 'engelsiz' gezdi - Son Dakika

Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini "engelsiz" gezdi

17 dakika önce

Bilecik'te yaşayan engelliler, kentte bulunan Yaşayan Şehir Müzesini "Konuşan eller, duyan gözler" projesi ile engelsiz olarak ziyaret etti.

Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini

Bilecik'te yaşayan engelliler, kentte bulunan Yaşayan Şehir Müzesini "Konuşan eller, duyan gözler" projesi ile engelsiz olarak ziyaret etti.

Dünya İşitme Engelliler Günü dolayısıyla "Konuşan eller, duyan gözler" sloganıyla Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, işitme ve görme engelli bireyler içerisinde Osmanlı Dönemi, Yunan İşgali ve Bilecik'in tanıtım bölümlerinin yer aldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ni işaret dili eğitmeni Kader Dağlar ve arkeologlarla birlikte gezdi.

Müzede yer alan eserler hakkında bilgi alan engelli bireyler, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşayan Şehir Müzesinin tamamen engelsiz müze olması için çalıştıklarını söyledi.

Özel misafirlerle birlikte onların engellerini hissederek müzeyi gezdiklerini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Müze ile halkla ilişkiler müdürlüklerimiz ve belediye başkanımızla birlikte engelsiz vatandaşlarımızın topluma daha fazla kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün, engelsiz müze olma yolunda ilk defa özel misafirlerimizle ziyaret ettik. Onlarla birlikte müzeyi gezerek Bilecik'i onlara sinevizyon ve işaret dili görselleri ile anlattık. Engelsiz bir kent ve müze olmak için çalışmalarımız devam edecek."

Subaşı, katılım sağlayan tüm engelli bireylere ve ailelerine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Müdürü Mesut Ünver, müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

Tüm engellerin kaldırıldığını ve ortak dil ile müzenin ziyaret edildiğini kaydeden Ünver, "Tüm engelli bireylerimizi kazanabileceğimiz engelsiz müze olma yolundaki ilk etkinliğimiz bu. Sadece rampalar ve asansör yaparak onların hayatını kolaylaştıramayız, onları bu hikayenin içerisine dahil ederek gerçek kazanım elde edebiliriz. Önümüzdeki yıl, işitme, görme ve fiziksel engeli olan tüm vatandaşların gezebileceği bir müze olmak için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar bir çok ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Ünver, "Bu gezi bizim için de çok özel oldu. Biz de çıkarımlarda bulunduk, umuyorum ki burada çalışan arkadaşlarım da işaret dilini öğrenip engelli ziyaretçilerimize bir şeyler anlatmak isteyecektir." diye konuştu.

Bilecik, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli oğlu için aldığı bakım parası faiziyle geri istendi
TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini "engelsiz" gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]