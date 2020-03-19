(Özel) Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor - Son Dakika

(Özel) Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzceli terzi Hamit Şengül, korona virüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı.

(Özel) Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzceli terzi Hamit Şengül, korona virüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı. Rengarenk yıkanabilir maskeler üreten Şengül, "Talep patlaması oldu" dedi.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan korona virüsten korunmak için maske kullanımı arttı. Türkiye'de de korona virüsünün çıkmasının ardından eczanelerde maskeler neredeyse tükenirken, Düzceli terzi Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı. Eczanelerde satılan tek kullanımlık maskelerden bir tane alan Şengül, birebir aynısını üretmeye başladı. Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan Şengül, talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül, " Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmanın bizden maske talebi oldu 2 hafta önce Türkiye'de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık, en son bu hale getirdik. Memnun kaldılar, dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor. Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz, pembe çalışıyoruz, krem çalışıyoruz. Talebe göre. Sıkıntı yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz" dedi.


Korona virüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi. Cihangir, "Eczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda bayağı güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Bayağı da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm" dedi.


Talep patlaması nedeniyle diğer işlerini yapamayan terzi Hamit Şengül, ürettiği rengarenk maskeleri 5 liraya satıyor. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

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