(Özel) Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı - Son Dakika

Arnavutköy Habipler yolunda moloz yüklü hafriyat kamyonundan yola düşen taşlar seyir halinde olan araçların camlarına çarptı. Hafriyat kamyonunun tehlike saçtığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



Arnavutköy Habipler yolunda geçtiğimiz günlerde moloz yüklü hafriyat kamyonu diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Üstüne branda çekilmeyen kamyondan yola rüzgarın da etkisiyle moloz parçaları düştü. Düşen molozlar seyir haline olan araçların camına çarptı. Bir araca isabet eden hafriyat ve kamyondan yükselen dumanlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL