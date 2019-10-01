Özel Moskova Milletlerarası Okulu açıldı

Akkuyu NGS projesi çalışanlarının çocukları için açılan okul, 2011 yılında Antalya'da kurulan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nun bir şubesi olarak faaliyet gösterecek. Eğitim, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı standartlarına göre Rusça verilecek. İngilizce ve Türkçe, zorunlu müfredat kapsamında olacak. Bölgede konuşulan dil olarak Türkçe dersleri verilirken, İngilizce derinlemesine öğretilecek.



Okul açılışına Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Konzem TITAN-2 Akkuyu NGS Program Direktörü Roman Mustafin, Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets ve öğrenci velileri katıldı.



Okul müfredatı, ilk okul eğitimi (1-4. sınıflar), orta okul eğitimi (5.-9. sınıflar), lise eğitimi (10.-11. sınıflar) ve 3 - 7 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitimi içeriyor.



Müfredat Rus eğitim standartlarına uygun olarak 9. ve 11. sınıf mezunlarına, Rusya'da eğitimlerine devam etmeleri için resmi sertifika verilecek. İlk aşamada Özel Moskova Milletlerarası Okulunda öğrenci sayısı, 33 okul öncesi, 20 ilk ve orta okul öğrencisi (1.-8. sınıflar) olmak üzere, toplam 53 kişi olacak. Bu yılın sonuna doğru, burada tüm ilk ve orta okul sınıfları oluşturulacak ve toplam öğrenci sayısı 150 kişiyi aşacak. Bu okulda toplam 400 kişi eğitim görebilecek.



Düzenlenen okul açılışı öncesi Türk ve Rus Milli Marşlar okundu. Rus öğrenciler dans gösterileri yaparken, Silifke Halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Havaya çocukların başarılı olması için uçan balon bırakılırken daha sonra davetlilere okul gezdirildi.



Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu yaptığı konuşmada, "Bugün burada hep beraber olmak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Kardeşlik ve barış olmasını diliyor, okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Silifke'ye hoş geldiniz diyorum" dedi.



Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise, "Burada Silifke bölgemizde uzun yıllar birlikte yaşayacağız. İnşallah daha büyük okullarda bizim çocuklarımız ve Rus çocuklarımızın okuması nasip olur. Bizler de Rus vatandaşlarımız ile daha güzel bir Silifke'de yaşamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, okulun eğitim kadrosu, Antalya'da bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda yapılan sınav sonuçlarına göre rekabete dayalı olarak seçilen 15 kişiden oluştuğunu belirterek, "Tüm öğretmenler, daha önce Rusya'nın çeşitli şehirlerindeki (Moskova, Yekaterinburg, Rostov-na-Donu, Stavropol, Orenburg) okullarda çalışmış olup, eğitim alanında uzmanlığa, kesintisiz iş deneyimine ve öğretim yetkinliklerini doğrulayan sertifikalara sahiptir. Okul, modern eğitim standartlarına tam olarak uygundur. Eğitim sürecinde kullanılacak tüm ders kitapları, kaynaklar ve diğer eğitim materyalleri, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Federal Devlet Eğitim Standartlarınca onaylanmıştır. Video materyallerini ve laboratuvar derslerine uygun materyallerin gösterilmesi için sınıflarda akıllı tahtalar ve ekipmanlar bulunmaktadır. Okulda voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu, yapay çim saha, açık oyun alanı, video odası, bilgisayar sınıfları bulunmaktadır. Öğrencilerin ikamet yerinden okula ulaşımını sağlamak üzere okul servisleri organize edilmiştir. Eğitim kurumunun bünyesinde koro stüdyosu, güzel sanatlar ve tiyatro stüdyosu, koreografi stüdyosu, uygulamalı fizik, basketbol ve futbol spor dalları, kimya ve biyoloji ek dersleri ile İngilizce konuşma kulübü oluşturulacaktır. Okul, yetişkinlere yönelik Türkçe kursları düzenlemeye de hazırdır. 2011 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı lisansıyla faaliyet gösteren Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda eğitim Rusya federal yöntemlerine göre yapılmakta ve mezun olan öğrencilere Rus diploması verilmektedir. Eğitim dili Rusçadır. 1. sınıftan 11. sınıfa kadar bütün öğrenciler bölgede konuşulan Türkçenin yanı sıra İngilizce öğrenmektedir. Okul, Rusya'da bulunan Halkların Dostluğu Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi ve diğer Rus üniversiteleri ile işbirliği yapmaktadır. Eğitim kurumunda güzel sanatlar stüdyosu, salon dansları stüdyosu, koro stüdyosu, ritmik jimnastik bölümleri ve satranç kulübü bulunmaktadır. Okul, Türkiye Cumhuriyeti Rossotrudnichestvo temsilciliği ile Rus ve Türk kuruluşların diğer temsilcileri ile yakın işbirliği içindedir. Çok sayıda takdir belgesi alan okul, eğitim faaliyetleri, olimpiyatlar, spor müsabakaları, sosyal ve kültürel etkinliklerde gösterdiği üstün başarıları için çeşitli ödülleri almış bulunmaktadır" dedi. - MERSİN