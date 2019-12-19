Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı - Son Dakika

Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı

7 saat önce

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusya vatandaşlarının çocukları için inşa edilen Özel Moskova Milletlerarası Okulu, kapılarını kardeş okul Silifke Final Okulu öğrencilerine açtı.

Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı, System.String[]

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusya vatandaşlarının çocukları için inşa edilen Özel Moskova Milletlerarası Okulu, kapılarını kardeş okul Silifke Final Okulu öğrencilerine açtı.

Okulda yaklaşan yılbaşı için özel hazırlanan minyatür Sovyet Yaşam Tarzı Müzesi'ni gezen öğrenciler müzenin koordinatörü Rüstem Valiahmetov'dan bilgi aldı.

Valiahmetov, yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerin ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek her iki ülkenin de kültürel olarak kaynaşmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Silifke Final Okulları İlköğretim Okulu Müdürü Kadir Kaynar da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Silifke, Moskova, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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