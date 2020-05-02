(Özel) Motosiklet Derneği'nden kamu personeline büyük destek - Son Dakika
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(Özel) Motosiklet Derneği'nden kamu personeline büyük destek

6 saat önce

Motosiklet Derneği, Türkiye genelinde eşine az rastlanır bir yardıma imza atarak Covid-19 nedeniyle yüz koruyucu siperliğe ihtiyacı olan kamu personelinin imdadına koşuyor.

(Özel) Motosiklet Derneği'nden kamu personeline büyük destek, System.String[]

Motosiklet Derneği, Türkiye genelinde eşine az rastlanır bir yardıma imza atarak Covid-19 nedeniyle yüz koruyucu siperliğe ihtiyacı olan kamu personelinin imdadına koşuyor.


Tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla görev başında olan kamu personeline destek olma amacıyla Motosiklet Derneği, Ankara'da bir kafede kendi bütçeleriyle sipariş ettikleri yüz koruyucu siperliğin montajını sağlayarak, ihtiyaç duyulan noktalara hiçbir ücret talep etmeden ulaştırıyor.


Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte kapı kapı dolaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Motosiklet Derneği üyeleri, teslimatları tamamladıktan sonra Ankara Bahçelievler'de bulunan bir kafede yüz koruyucu siperlik üretiyor. "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diye çıktıkları yolda şu ana kadar 7 bin adet yüz koruyucu siperliği ücretsiz olarak kamu personeline ulaştıran Motosiklet Derneği'nin hedefi ise 10 bin adedi aşkın maskeyi ilgili personele ulaştırmak.


"Hedefimiz 10 bin kişiyi geçmek"


Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe, tamamen gönüllü esasla çalıştıklarını söyleyerek yüz koruyucu siperliğe henüz ulaşamamış olan kamu personeli içinse yapılacakları aktardı. İmkanlar doğrultusunda Türkiye'nin 81 iline, montajını kendilerinin yaptığı yüz koruyucu siperliği yolladıklarını belirten Efe, "Biz, motosiklet tutkunları ve kullanıcıları olarak bu zor günlerde çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sağlık ve kamu çalışanlarımız çok ilgi gösterdi. Şu ana kadar görevi başında olan yaklaşık 7 bin kişiye maskelerimiz dağıldı. Hedefimiz ise 10 bin kişiyi geçmek. Tabii imkanlar doğrultusunda bu rakam büyüye bilir. 20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ama motor kullanıcısı olan arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Devamlı katkıda bulunuyorlar. Üretim yaptığımız yer bir kafe. Şehrin merkezinde olduğu için dağıtım çok kolay oluyor. Kargo şirketlerine de çok yakın. Şehir dışına yolladığımız maskeleri de kolayca iletebiliyoruz. Türkiye'nin 81 iline siperliklerimizi dağıtıyoruz. Tamamen gönüllü esaslı çalışıyoruz. Bizim sosyal medya sayfalarımız var. Bu sayfalara ulaşarak, bizimle iletişime geçen herkese, imkanlarımız doğrultusunda taleplerini ulaştırırız" ifadelerini kullandı.


"Sağlık çalışanlarına borcumuzu ödemek istiyoruz"


Covid-19 salgını nedeniyle hizmet sektörünün faaliyetlerini durdurması sonucu eşiyle beraber işlettikleri kafeyi, üyesi oldukları Motosiklet Derneği'nin yüz koruyucu siperlik üretimine katkıda bulunmak için özel bir izinle açtıklarını söyleyen Nesime Buyrukoğlu, bu süreçte kafenin imalathane gibi kullanıldığını belirtti. Sokaktan geçen ve kafenin açık olduğunu gören birçok kişinin şikayet ettiğini de aktaran Buyrukoğlu, çareyi kafenin giriş kısmındaki cama, "İşletmemizde Covid-19 sebebiyle, yiyecek ve içecek hizmeti verilmemekte olup, Kaymakamlık oluru dahilinde, Motosiklet Derneği Gönüllüleri ile siperlik maske üretip, sağlık ve kamu çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılmaktadır" yazmakla bulduğunu söyledi.


Motosiklet Derneği olarak yaptıkları işle, sağlık çalışanlarına olan borcun bir nebze olsa ödendiğini aktaran Buyrukoğlu, "Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte böyle bir faaliyete girdiğimizde en baştaki sıkıntımız nerede ve nasıl yapacağımız oldu. Malum hizmet sektörü durmuş durumda. Biz de bu mekanı bu şekilde değerlendirmeyi önerdik. Burada çalışıp, üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Birkaç şikayete de maruz kaldık. Polis arkadaşlarımız geliyorlar, yaptığımız işi gördüklerinde ise teşekkür ederek nöbetlerine devam ediyorlar. Ortalama 6-7 saat çalışıyoruz. Sonrasında kafeyi temizlemek de hiç zor olmuyor. Maskeleri nasıl el birliğiyle nasıl yapıyorsak, temizlik ve çöp atımı sırasında da el birliğiyle çalışıyoruz. Buradan gelip geçenler başta ön yargıyla yaklaşsa da yaptığımız işi öğrendiklerinde destek olmak istiyorlar. Bize katılmak isteyenlere kapılarımız seve seve açık. Biz bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza borcumuzu ödemek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Şu anda ihtiyacı doyurduğumuzu düşünüyoruz"


Motosiklet Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kemal Bakır, yaklaşık 15 gündür çalıştıklarını belirterek talebin azaldığını söyledi. İhtiyacı doyurduklarını dile getiren Bakır, gerek duyulması halinde imalat ve montajın hızlanabileceğini de aktardı. Bakır, "Sahada gördüğümüz sağlıkçılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun da desteğiyle yola çıktık. Hastaneden gelen talepleri 5'erli paketler halinde yolluyoruz. Bu iş için bir iletişim ağı kurduk. Sadece sağlıkçılara değil, emniyet ve kamu personeline de ulaştırıyoruz. Hedefimiz, bizim için kahramanca çalışan kamu personelimiz ve sağlıkçılarımızın sağlığını korumak. Onlar sağlıklı olmalı ki; bizlere bakmalılar. Şu anda ihtiyacı doyurduğumuzu düşünüyoruz. Gelen talepler azalmaya başladı. Talep gelecek olursa imkanlarımızı zorlayarak devam edeceğiz. Motosiklet camiası olarak çok kalabalık bir ekibiz. Yaklaşık 15 gündür bu mekanı kapatmış olarak montajı sağlıyoruz. Maskelere ulaşmak isteyenler 'motosikletdernegi.org' sitesinden, sosyal medya hesaplarından da talep edebilirler. Bir daha böyle bir durumu yaşamamak için hepimizin 'Evde Kal' projesine uyması gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi gittiği gözüküyor. Bu işi ancak evde kalarak engelleyebiliriz. İnşallah halkımız sokağa çıkma işinden vazgeçer. Bu virüs denen lanet şey çok çabuk yayılıyor" dedi. - ANKARA

Koronavirüs, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:07 Kaynak: İHA


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