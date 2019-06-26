Son Dakika Haberleri: (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı

1 saat önce

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

(Özel) Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı, System.String[]
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken motosiklet sürücüsü de yarlandı. Kazanın ardından hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün kaçtığı iddia edilirken kadın hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt'un en işlek caddelerinden birisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Olay yerine 100 metre mesafede olan üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan kadına kırmızı renkli bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın metrelerce ileriye savruldu ve motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza yerine kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve devriye ekipleri ile incelemelere başladı.

Kazaya tanık olan bir kadın ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Motosiklet sürücüsü kaçtı

Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsünün yanına gelen kimliği bilinmeyen kişi ve kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kadına çarpması kadının ve motosiklet sürücüsünün savrulması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralı kadına vatandaşların yardımı esnasında olaya karışan motosikletin ve sürücüsünün kaçması yer alıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
kaza, kadın, esenyurt, motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]