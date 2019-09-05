(Özel) Motosikletli çifte aniden dönüş yapan otomobil çarptı

Sarıyer'de cadde üzerinde seyreden motosikletli çifte, aniden sokağa girmeye çalışan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki genç yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, 26 Haziran Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde motosikletli çift cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada ters istikamette seyreden otomobil sürücüsü, aniden sola dönüş yaparak sokağa girmek istedi. Ancak otomobil sürücüsü, kesişimden geçen motosikletlilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan çift, otomobilin kaputunu aşarak yere düştü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Havalanarak kaputun üstünden yere düştüler



Kaza sonucu motosikletteki iki genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası gençlerden biri ayağa kalkarak topallamaya başladı. Arkadaşının yanına giden hafif yaralı genç, vatandaşlarla beraber onunla ilgilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL