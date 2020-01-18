(Özel) Motosikletli magandalar tek teker üzerinde ilerledi, insanların hayatını hiçe saydılar - Son Dakika

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(Özel) Motosikletli magandalar tek teker üzerinde ilerledi, insanların hayatını hiçe saydılar
6 saat önce
Kartal'da motosikletli iki gencin, yürüyen insanlara aldırmadan tek teker üzerinde motosikleti sürmesi kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
Kartal'da motosikletli iki gencin, yürüyen insanlara aldırmadan tek teker üzerinde motosikleti sürmesi kameraya yansıdı. Kasksız iki genç, motosiklet ile tek teker üzerinde süratle ilerleyerek adeta faciaya davetiye çıkardı.
Kartal Meydan'da iki motosikletli genç motorlarının ön tekerini havaya kaldırarak yolda metrelerce gitti. Kalabalığın arasında ön kaldırarak süratli bir şekilde seyreden motosikletliler, meydanda yürüyen vatandaşların canını hiçe saydı. Defalarca motosikletlerinin önünü kaldıran şahısların kafalarında kask olmaması da dikkat çekti. Şahıslar onlarca insanın arasında tehlikeli sürüşlerine devam ederken, şans eseri bir facia yaşanmadı. - İSTANBUL
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