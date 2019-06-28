Son Dakika Haberleri: (Özel) Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada
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(Özel) Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada

2 saat önce

Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçtı.

(Özel) Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada, System.String[]
Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçtı. Motosikletli maganda olası bir faciaya davetiye çıkarırken, magandanın arkadaşı da bu anları kameraya kaydetti. Motosiklet sürücüsünün tek teker terörü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Kurtköy Mahallesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde ilerleyerek tehlike saçtı. Motosikletli magandanın, motosiklet selesinde dizleri üzerinde duruyor olması da görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletli magandanın hem tek teker üzerinde ilerlemesi hem de motosiklet selesinde dizleri üzerinde durması adeta pes dedirtti. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletli magandanın trafikteki tehlike saçtığı anlar, şahsın arkadaşı tarafından kaydedildi.

Motosikletli magandanın trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
Motosiklet, Pendik, 3. Sayfa
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