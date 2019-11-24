Son Dakika Haberleri: (Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

6 saat önce

İstanbul'un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.

(Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada, System.String[]

İstanbul'un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.


Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde motosikletine binen İsmail E., evine gitmek üzere yola koyuldu. Motosikletli cadde üzerinde seyrettiği esnada bir süre sonra sokak arasından aniden bir otomobil çıktı. Aracı son anda fark eden motosikletli frene basarak güçlükle durabildi. Küçükçekmece Sefaköy'de de dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçen yayaya bir motosiklet hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası birbirlerinin sağlık durumlarını soran taraflar, ardından caddeden ayrıldı. Bağcılar Gülbahar Caddesi üzerinde meydana gelen benzer kazada ise seyir halindeki motosikletli, aniden önüne çıkan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Motosikletli korna basarak sürücüye tepki gösterdi. - İSTANBUL

Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]