(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler - Son Dakika

(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi.

(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.


Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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