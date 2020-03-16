(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor - Son Dakika

(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor

22 dakika önce

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehri'nden botla sınırı geçmeyi başardı.

(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor, System.String[]

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehri'nden botla sınırı geçmeyi başardı.


Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan'a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 5-6 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. - EDİRNE

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: "EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım" UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak" sorusuna cevap verdi         
15:53
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 16:15:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]