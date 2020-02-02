(ÖZEL) Müşteri gibi nakliyat firmasına geldiler, 25 bin TL'lik malzeme çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Müşteri gibi nakliyat firmasına geldiler, 25 bin TL'lik malzeme çaldılar - Son Dakika

(ÖZEL) Müşteri gibi nakliyat firmasına geldiler, 25 bin TL'lik malzeme çaldılar

6 saat önce

Eyüp'te nakliyat firmasına müşteri kılığında gelen 3 kişi, yaklaşık 25 bin liralık tekstil malzemesi çalıp kaçtı.

(ÖZEL) Müşteri gibi nakliyat firmasına geldiler, 25 bin TL'lik malzeme çaldılar, System.String[]

Eyüp'te nakliyat firmasına müşteri kılığında gelen 3 kişi, yaklaşık 25 bin liralık tekstil malzemesi çalıp kaçtı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.


Hırsızlık Eyüp'te bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyat firmasına 12.00 sıralarında 3 kişi geldi. Çalışanların içeride olmalarını fırsat bilen 3 kişi gözlerine kestirdikleri çuvalların önüne araçlarını çekti. Müşteri gibi davranan hırsızlar çorap ve tekstil malzemesi olan depodan önce ikisi perdeyle kaplı bölümden ilk çuvalı aldı. Daha sonra büyük bir çuvalı da ticari araca yükleyen zanlılar kaçtı. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar firmaya gelen zanlılar, bu kez çalışanların dikkati sayesinde hırsızlık yapamadan kaçmak zorunda kaldı.


Dükkanda bulunan çalışanlar kamerayı inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ve çalışanlar araçlarına binip hırsızları takip etmek için yola çıktı. Çalışanlar hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri daha önce de sabıkaları bulunan şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler 4 farklı sahte plakayla kaçtıkları tespit edilen hırsızlardan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarma kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


"Müşteri olarak gördüğümüz için ilgilenemedik"


Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi, "Olay günü o sıralarda biz ofisteydik. Diğer arkadaşlar da mal yüklemekle uğraşıyorlardı. İçeride kendi müşterilerimizle iş için koştururken hiçbir şekilde fark etmedik ticari araç arkadaki rampaya yaklaştı. Müşteri profiliyle baktığımız için ilgilenemedik bu kişiler 15 dakika sonra muhtemelen çaldıkları çuvalları bırakıp tekrardan geri geldiler" ifadelerini kullandı.


Hırsızlık anı kamerada


Görüntülerde hırsızların ticari araçla nakliyat firmasının bulunduğu depoya geldiği görülüyor. 3 kişiden ikisi önce ilk çuvalı araca yüklüyor. Daha sonra diğer büyük çuvalı 3 kişi araca yükleyip kaçıyor. Hırsızların bir süre sonra tekrardan depoya geldiği görülüyor. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine 3 kişi araçlarıyla tekrar hırsızlık yapmak istedikleri nakliyat deposundan kaçıyor. Durumu fark eden çalışanların da arkalarından araçla gittikleri görülüyor. - İSTANBUL

Jandarma, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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