(Özel) Müze ziyareti tedavide kullanılsın çağrısı - Son Dakika

Kanada'da doktorlar hastalarına artık 'müze ziyareti' için reçete yazabilecek. Kanada'da 1 Kasım'dan itibaren doktorlar özellikle psikolojik sorunlar yaşayan hastalarının depresyon terapisi için ücretsiz 'müze ziyareti reçetesi' yazabilecek. Ayrıca kanser, diyabet ve diğer kronik hastalara bu tedavi yöntemi tavsiye edilecek.



Kanada'da depresyon ve diğer psikolojik hastalıkların için kullanılacak ücretsiz müze reçetesinin Türkiye'de de uygulanırsa olumlu sonuçları olacağını belirten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Hocası Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, "Son 6-7 yıldır okul öğrencileri çok geliyorlar bir de emekli olmuş insanlar müzeye çok gelmeye başladı. Onlarla konuştuğum zaman müzelerin kendilerine iyi geldiğini ve dolayısıyla pek çok hastalığını unuttuğunu söylüyor bu insanlar" dedi.



"Ülkemizin insanları dünya insanlarından farklı değil ki onun için her yerde faydalı olabilir "



Ücretsiz müze reçetesinin Türkiye'de uygulanmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Hocası Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, "Son 6-7 yıldan beri müzelerde çok fazla eğitim yapıyoruz ve müzelerde tabii ki bir okul öğrencileri çok geliyorlar bir de emekli olmuş insanlar çok gelmeye başladı. Onlarla konuştuğum zaman aslında sanatla ilgili bir meslek sahibi olmamalarına rağmen müzelerde kendilerini iyi hissettiklerini, müzelerin kendilerine iyi geldiğini ve dolayısıyla pek çok hastalığını unuttuğunu söylüyor bu insanlar. Bugün yüksek lisans öğrencilerimizle buradayız. Onlarla bir form da geliştirdik. Resim nasıl okunur, heykel nasıl okunur. Ben çok yerinde buluyorum, farklı mekan farklı konu insanın fizyolojik rahatsızlıklarına tabi ki medikal bir çözüm getireceğini düşünmüyorum ama her şey sinir sistemiyle bağlantı olduğunu düşünerek onların kendilerini iyi hissetmelerini ve pek çok konuda mutlu oldukları bir ortamda rahatsızlıkları konusunda da daha hafif geçirebilecekleri konusunu düşünüyorum. Doktorlar sporla ilgili bize önerilerde bulunuyorlar neden sanat da bize iyi gelmesin. Geldiği de zaten ispatlanmış durumda. Hatta Freud'un kuramında insanların nevrotik olduğunu düşünüyor ve sanat ve rüyalar insanları tedavi eden iki şeydir diyor. Sanatçıların da sanatla uğraşarak ve sanatı tüketerek kendilerini tedavi ettikleri bastıracakları duyguları o şekilde tüketebildiklerini bize söylüyor. Sanat, müze her zaman insanın kendini iyi hissettiği alanlardır. Ülkemizin insanları dünya insanlarından farklı değil ki onun için her yerde faydalı olabilir "dedi.



"15 bin öğretmene müze eğitimi vereceğiz"



Müzelere ilginin ülkemizde özellikle son yıllarda son arttığına dikkat çeken İlhan, öğretmenlere verilecek müze eğitimine ilişkin bilgiler paylaştı. İlhan, "Geçen seneye kadar öğretim programlarında müze eğitimlerine ilişkin pek çok kazanım ya da beceri vardı ama özellikle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen İşleme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sistemde görev yapan tüm öğretmenlerin müze eğitimi konusunda eğitim almalarını istedi ve biz Milli Eğitim Bakanlığı Müze Eğitimi Anabilim dalı bir protokol imzaladık. 15 bin öğretmene müze eğitimi vereceğiz. Müzelerde eğitim nasıl yapılır diye bir kitap hazırladık ve yaklaşık bugüne kadar farklı farklı yerlerde 600 öğretmene müze eğitimi verdik onlar da gittiklerinde kendi okullarında veriyorlar. Böylece bir kar topu müze eğitimi konusunda bilinçlenen pek çok öğretmenin,yöneticinin olduğunu söyleyebilirim. Zaten 21'inci yüzyılda günümüz çocuğunun yalnızca kitaplarla bir şey öğrenemeyeceğini ve ona yetmeyeceğini herkes kabul ediyor. Dolayısıyla bilgiye erişmek artık çok kolay ve yeni nesil bilgiye erişim yollarını çok iyi biliyor. Bilginin ötesinde bize daha farklı şeyler gerekli olduğunun bütün eğitimciler artık bilincinde. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Bu kişinin yetkinliği arasında kültür okur yazarı olması lazım. Tarihi yalnızca kitaplardan değil tarihi yerlerden öğrenmeleri gerekiyor. Biz nesneden dahi bütün dönemler öğrenilebilir. Müzelerin okullar için bir alternatif sınıf olduğunu düşünüyorum. Orada estetik nesneler var, çok korunaklı yerler. Okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencinin sadece sınıfta oturup bir şey öğrenmesinin mümkün olamayacağını artık herkes biliyor" diye konuştu. - ANKARA