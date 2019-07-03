(Özel) Naim Süleymanoğlu'nun hayatı kitaba dökülüyor-1

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Naim'in umre kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf, ilk kez bu kitapta yer alacak

"Naim adına çekilen 'Sona Doğru' adlı filmin senaryosunu biliyorum, gerçek hikayeler var içerisinde ve kamuoyunda büyük ses getirecek"

Kasım ayında Gaziantep'te Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası düzenlenecek

Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, - Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi isimlerin halteri bırakması ve sonrasında yaşanan doping olayları ve Türkiye'nin ceza alması sonrasında tükenmeye başlayan halter sporunu yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli projelere imza atan ve sabırla çalışmalarını sürdüren Tamer Taşpınar başkanlığındaki Halter Federasyonu Yönetimi hedefe ulaşmaya başladı.

Fiji'de yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda 21, Las Vegas'ta yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 20 ve Arjantin'de yapılan Gençler Olimpiyatı'nda 4 madalya kazandıklarını hatırlatan Tamer Taşpınar, "Mükemmel gidiyoruz. Gençlerimiz, yıldız sporcularımız hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Şampiyonalarında rekor kırıyorlar. Alttan çok iyi bir ekip geliyor" dedi.

"MÜKEMMEL GİDİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar sıkıntılar yaşasalar da halterin yeniden canlandığını şu sözlerle anlattı:

"Las Vegas'ta yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 20 madalya aldık; 2 altın, 8 gümüş diğerleri de bronz. Amerika'nın ardından hem kadınlarda hem erkeklerde takım olarak dünya 2'ncisi olduk, bu ilk defa oldu. Bir ay kadar önce Fiji'de Dünya Gençler Şampiyonası vardı, şampiyona tarihinde en çok madalyaya ulaştık; 2 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere 21 madalya aldık. Mükemmel gidiyoruz. Gençlerimiz, yıldız sporcularımız hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Şampiyonalarında rekor kırıyorlar. Alttan çok iyi bir ekip geliyor. Bir yıl evvel de Arjantin'de yapılan Gençler Olimpiyatı'nda 4 madalya aldık. Türkiye 11 madalya almıştı. Haltercilerimiz 1 altın, 2 gümüş, 1 de bronz aldı. 7 bronz madalyayı da diğer branşlardan arkadaşlarımız aldı. Çok başarılıydık, hedefimiz olimpiyat. Tabii talihsizlikler de yaşadık 9 yıl öncesinden dolayı doping skandallarından 1 yıl ceza almıştık, dopingle mücadelede başarılı olduk diye cezamız 6 aya indirildi. Yani halter o arada bitebilirdi, çok büyük bir talihsizlikti ancak tekrar yola devam etmek çok zor olsa da biz sanki hiçbir şey olmamış gibi bu sıkıntıyı atlattık. Aralıksız yıldız, genç, büyük, 23 yaş altı kategorilerinde kamplarımıza devam ettik. Tabi bu süreçte kamplarda sıkıntılar oldu. Sporcu çalışıyor kendini ölçmesi Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılması gerekiyor ama sonunda katılacağı hiçbir yer yok, orada bir takım sıkıntılar olduysa da biz çocuklarımızı motive ettik ve ceza da 6 aya indirilince de hazır bir ekiple saydığım tüm bu madalyaları aldık. Avrupa Şampiyonası'nda 31 adet madalya aldık, İslam Oyunlarında başarılıydık. Rio Olimpiyatları'nda da güreşten sonra en başarılı branş olarak 1 gümüş madalya almıştık. Hedefimiz olimpiyatlardaki madalya sayımızı arttırmak ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlemek."

"OLİMPİYATLARA KOTA VEREN BANGKOK'TA DÜNYA BÜYÜKLER ŞAMPİYONASI ÇOK ÖNEMLİ"

Ekim ayında Bangkok'ta yapılacak Dünya Büyükler Şampiyonası'nın önemini anlatan Taşpınar, "Olimpiyatlara kota veriyor. Tüm ülkeler için olduğu gibi bizim için de çok önemli, sporcularımız onlara hazırlanıyorlar, kamptalar. İnşallah orada da büyük bir başarıya imza atacağız. Hedefimiz burada da olimpiyatlara kota alabilmek puan toplayabilmek. Topladığımız puanlar doğrultusunda olimpiyatlara kimin katılacağı belli olacak. Daha önceki olimpiyatlarda ülke kota alıyordu ve siz oraya istediğiniz en iyi sporcunuzu götürebiliyordunuz. Şimdi sporcu puan topluyor. Sporcu puanları biriktiriyor ve o sporcu katılıyor. Bunun da bir artısı var çünkü biz dopinge ülke olarak karşıyız dopinge karşı mücadele ettik. Şimdi sporcu puanları aldığı için olimpiyatlara katılacak ve oyuncu sürekli gözetim altında. Bu yeni sistem sayesinde doping olayları ortadan kalktı ve bizim şansımız arttı çünkü biz dopingde yokuz. Sevindirici şey de şu bu kadar başarılara imza attık derken halterle ilgilenen basın mensubu arkadaşlarımız mümkün değil diyorlardı, şimdi temiz bir şekilde bu madalyalara ulaşıyoruz zorluğunu siz düşünün. Çok mutluyuz geleceğimiz parlak ve alttan da iyi bir ekip geliyor. Kamplarımız yıl boyunca devam ediyor, bu ekip Tokyo Olimpiyatları'na yetişmeyecek. Alttan gelen ekibin tecrübesi arttıkça şansımız 2024 olimpiyatlarında daha yüksek olacak diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

EFSANE SPORCU NAİM'İN HAYATINI ANLATAN KİTAP 4 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Türk sporunun önemli ismi Naim Süleymanoğlu için sağlığında da önemli projeler yaptıklarını ve bu değeri iyi kullanmak istediklerini belirten Taşpınar, "Naim, efsane bir sporcuydu. 46 rekoru vardı, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcularındandı. Ama federasyon olarak önce biz yapmalıyız dedik. Naim'in hayatını anlatan bir kitap yazdık. Kitap şu an baskıda, dört bölümden oluşan bir kitabın ilk bölümünde Naim'in Bulgaristan'da spora başlaması ve orada aldığı dereceler, ikinci bölümde Türkiye'ye ye gelişi ve kaçırılış hikayesi, o dönemde biliyorsunuz Belene Kamplarında Türklere zulmediyorlardı, isimlerini, hatta mezar taşlarındaki isimleri bile zorla değiştiriyorlardı. Milyon dolarlar verseniz bunu dünyaya duyuramazdınız ama Naim'in gelmesiyle dünya bu zulmü duydu ve çok etki yarattı. Bir ferdi sporcunun bir konuda bu kadar etkin olması ilk kez halterde oldu, takım sporlarında bu oluyor ama halterde bir ilk. Kitabın diğer bölümlerinde ise Türkiye'deki başarıları ve hastalığı, cenaze merasimi, devlet başkanlarının onu kabul edişi, merasimde bulunuşu yer almaktadır. Kitabın içerisinde sürpriz olarak henüz kimsenin görmediği resimlerin varlığından söz edebiliriz. Örneğin bunlardan biri Naim'in umre kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf, ilk kez orada yayınlanacak. Ona Edirnekapı'da Mehmet Akif Ersoy'un hemen yanında şanına yakışır çok güzel bir mezarlık yaptırdık. Geçen yıl birinci ölüm yıldönümünde onu çok büyük bir katılımla andık, kuran okundu, ziyaretler yapıldı, federasyon, milli takımlar olarak ordaydık, sevenleri oradaydı. Hemen vefatından sonra adına büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası düzenledik, bu yılda ikincisini gerçekleştirdik" bilgilerini verdi.

GAZİANTEP'TEKİ TURNUVA GÜMÜŞ DEĞERİNDE

14-17 Kasım'da Gaziantep'te Naim Süleymanoğlu adına gümüş kategorisinde bir turnuva düzenleyeceklerini de hatırlatan Tamer Taşpınar, "Belediye başkanlığının sponsorluğunda Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası yapacağız. Turnuvaya 200 civarında katılım bekliyoruz, katılan sporculara ödül verilecek ve gümüş kapsamında olacak turnuva. Olimpiyatlara giden yolda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları altın, ondan sonraki önemli şampiyonalar ve uluslararası yarışmalar gümüş veriyor ve kalanlar da bronz. Bu, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra en önemli etkinlik. Bunlar Naim adına yaptıklarımız" dedi.

"NAİM ADINA ÇEKİLEN 'SONA DOĞRU' ADLI FİLMİN SENARYOSUNU BİLİYORUM, GERÇEK HİKAYELER VAR İÇERİSİNDE VE KAMUOYUNDA BÜYÜK SES GETİRECEK"

Bir film şirketinin Naim adına film çektiğinin de müjdesini gururla veren Taşpınar, "Senaryosunu biliyorum, çok güzel gerçek hikayeler var içerisinde ve kamuoyunda büyük ses getireceğini düşünüyorum. Adı 'Sona doğru' Bazen talihsiz şeyler duyuyorum, sporcu ölünce mi onun adına bir şey yapılacak diye, Naim için böyle olmadı. Az önce sayılan birçok konuyu Naim adına federasyon olarak biz yapıyoruz. Sağlığında da devlet kendisine koruma vermişti, büyük servet elde edecek kadar ödüller verildi. Hem 80 milyon hem de devlet kendisini bağrına bastı en son olarak, Cumhurbaşkanımız, ben ve bakanlar başta olmak üzere evine gittik ve birçok yardımda bulunduk. Cumhurbaşkanımız hastalığında hastaneye gitti, cenazesinde de tüm devlet yetkilileri vardı. Bir güzellik dha yaşadık o da şuydu; Yunanistan'dan rakibi Leonidis Türkiye'ye gelmek istedi. Maddi sıkıntıları vardı ama federasyon olarak biz getirdik. Naim'in tabutunu öptü, bu da gazetelerde manşet oldu ve tüm dünyada yankı buldu. Sporun kardeşliğini orada gördük, Naim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcusuydu, ben onun sayesinde sporcu oldum. O benden büyük bir sporcuydu. Bu hareketiyle çok geçmeden fair-play ödülünü aldı, Ataköy'deki olimpiyat evimizde ödülünü onların Olimpiyat Komite Başkanı Uğur Erdener ve bizim elimizden aldı. Yani cenazesinde bile dünyaya mesaj verdi, Naim böyle bir kişiydi" diyerek sözlerini tamamladı.