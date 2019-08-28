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(Özel) Nallıhan Kuş Cenneti'nde görsel şölen

10 dakika önce

Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.

(Özel) Nallıhan Kuş Cenneti'nde görsel şölen, System.String[]

Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.


Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam oluşturuyor. Ala Dağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425 hektarlık alan, 1994 yılında Yaban Hayatını Geliştirme Sahası olarak belirlenerek avcılık yasaklandı. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, Ankara ve Eskişehir illerine 130 kilometre, İstanbul'a 300 kilometre, Bolu'ya 100 kilometre, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ise 30 kilometre mesafede yer alıyor.


Nallıhan Kuş Cenneti, 179'dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünün beşi bu bölgede bulunuyor. Kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun ve kırmızı gagalı da Nallıhan Kuş Cenneti'nin misafirleri arasında yer alıyor. Haziran'da 3 bin leylek, 150 karaleylek, kışın ise 3 bin angutun yaşadığı bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan tepeleri. - ANKARA

Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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