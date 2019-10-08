Son Dakika Haberleri: (Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

13 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi.

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. NATO'nun İzmir- Eskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede hafriyat kazısı yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı. Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Hattın NATO'ya ait olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sızıntıyı durdurmaya çalışırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sızıntı saatler süren çalışmalar neticesinde durdurulabilirken, polis ekipleri güvenlik nöbetine devam etti. - BURSA

Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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