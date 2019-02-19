Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, Altınordu ilçesi Şirinevler ve Bucak mahallelerinde iki aileye ziyarette bulundu.



Ziyaretlerde Yavuz'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy ile iş adamı Faruk Altaş'ın eşi Neslihan Altaş da eşlik etti.



Ailelerle bir süre sohbet eden Yavuz, ekonomik yoksunluk içerisindeki ailelere devletin sıcak elini uzattıklarını belirtti.



Selda Yavuz, dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara "Hayat Özünde Güzeldir" fikrini aşılayarak, onların hayatına dokunarak oluşabilecek riskler için önleme ve engelleme çalışmalarına yer verilen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında hamisi olduğu Şule Sağlam adlı öğrenciyle de evinde bir araya geldi.



Babasını kanserden kaybeden 9 yaşındaki Şule'yi, annesi ve 6 yaşındaki kardeşiyle yaşadığı evinde ziyaret eden Yavuz, şunları kaydetti:



"ÖNEM projesi kapsamında hami olduğum küçük Şule'yi yakından tanımak ve evinde ziyaret etmek istedim. Amacımız ÖNEM çocuklarımızın temel yaşam becerilerini geliştirerek sağlıklı kararlar almalarına katkı sağlamak, sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olmak, kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini artırmak."

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