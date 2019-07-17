Son Dakika Haberleri: (Özel) Nişantaşı'nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Nişantaşı'nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı

1 saat önce

İstanbul'un göbeği Nişantaşı'nda işlek bir cadde üzerinde 1996 yılında beri faaliyet gösteren yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

(Özel) Nişantaşı'nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı, System.String[]
İstanbul'un göbeği Nişantaşı'nda işlek bir cadde üzerinde 1996 yılında beri faaliyet gösteren yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

23 Haziran Yerel seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi sonucu Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak yapıyla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, işlek bir cadde olan Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın 1996 yılında kaçak yapıldığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine hazırlıklarını yapan ekipler, 23 yıldır faaliyet gösteren kafeteryayı önce tahliye etti.

23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya yıkıldı

Tahliyenin ardından kafeteryanın yıkımına başlandı. Yıkım kapsamında kepçe ile kafeteryanın çatısı yıkılırken, vinçle de çelik malzemeler alınıp kamyona konuldu. Yıkım esnasında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Trafik açısından yoğun olan caddenin aksamaması için müdahalelerde bulunuldu.

Yıkımın gece geç saatlere kadar süreceği, sabah saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi. - İSTANBUL
Şişli Belediyesi, Nişantaşı, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu bir ilke imza attı! İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Yeşim Meltem Şişli atandı Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geliyor Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Nişantaşı'nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]