(Özel) O ajandaya korona virüs de girdi - Son Dakika

Zonguldak'ta 40 yıl önce babasının hayatını kaybetmesiyle köyündeki ve dünyadaki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, yeni tip korona virüsü de an be an defterine kaydetti.



Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Kara 1980 yılında babasını kaybetti. Babasının hayatını kaybetmesiyle defterine ölüm tarihini not alan Kara, ardından köyündeki ve dünyada yaşanan gelişmeleri ajandasına not etmeye başladı.



40 yıl boyunca yaşanan her olayı ajandasına yazan Kara, 40 yılda 40 ajanda bitirdi. Babasını kaybetmesiyle kendisini boşlukta hissettiğini bu boşluğu da yaşanan olayları not alarak gidermeye çalıştığını anlattı.



2020 yılına ait ajandaya dünyada meydana gelen yangınlar, depremler ve doğal afetler başta olmak üzere Çin'de baş gösteren yeni tip korona virüsü de yazan Kara, ülkelerde virüs sebebiyle yaşanan ölüm sayılarını da satır satır not aldı.



Türkiye'de 20 Mart itibariyle görülen virüsü not alarak televizyondan öğrendiği gelişmeleri gün gün kaydeden Kara, şöyle dedi:



"Ben bunu yaklaşık 20 Mart'tan bu yana devam ediyorum. 1980 yılında babamın ölümünden bu yana devam ettirdim. Babamın ölmesiyle yazmaya başladım. Şu anda 40 yıllık ajandalar elimde. İleri gelen nesillere aktarılsın, hatırlasın diye yazıyorum. Ben bunu ileride birisine bırakacağım. Olayları da televizyondan yazıyorum. Televizyondan öğrendiğim bilgileri ajandaya not alıyorum. Toplu araç kazaları olaylar oluyor. 2020 yılında başlayan yangınlar, depremler. Soğuk havalar. Kaç yıldır en fazla ne kadar soğuk olmuş. En son Çin'de başlayan korona virüsü yazdım. Çin'deki ölenlerin sayısını yazdım önce. Sonra bütün dünya rakamlarını not almaya başladım. Dünyada virüs kaynaklı ölenlerin sayısını 320 bin 180 olarak defterime not aldım. Bu sayı arttıkça eklemeye devam edeceğim. Korona virüsü de yazdım. O da ajandaya girdi." - ZONGULDAK