Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi - Son Dakika

Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi

24.11.2020 15:51

Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi Kadına işkence iddianamesi mahkemece kabul edildi Şanlıurfa'da eşini binanın üzerinde yaptığı özel odada zincirle bağlayıp tırnaklarını kerpetenle çekerek işkence eden koca hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar...

Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi

Kadına işkence iddianamesi mahkemece kabul edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da eşini binanın üzerinde yaptığı özel odada zincirle bağlayıp tırnaklarını kerpetenle çekerek işkence eden koca hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ekim 2020 tarihinde eşini binanın üzerinde yaptığı özel odada zincirle bağlayıp tırnaklarını kerpetenle çekerek işkence eden koca hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşanan olayda, İlyas A. isimli şahıs, yabancı uyruklu eşi Mirvet N.'yi kaldıkları evin üzerinde yaptığı özel odada zincirle bağlayarak işkence etti. Kadına şiddet uygulayıp tırnaklarını da kerpetenle koparan şahıs, polis tarafından gözaltına alınırken işkence gören kadın ise hastanede tevdi altına alındı. Kadın ile 40 günlük bebeği, hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, kadının olaydan 15 gün önce kocası tarafından darp edildiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeğini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü ifade edildi. Eve geri dönen kadını gören şüphelinin kaldığı binanın çatı katına yaptığı barakaya zorla çıkarttığı ve burada zincire bağlayıp sopayla ağır yaraladığı belirtildi. Şüphelinin darp eylemleri esnasında kadının sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" şeklinde beyanda bulunduğu ifade edilen iddianamede, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İddianamede ihbar edildiğini anlayan zanlının polis ekipleri eve gelmeden darp ettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığı yer aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı bulunan kadının hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı anlatıldı.

İddianamede ayrıca, olay yerinde yapılan inceleme ve çalışmalarda, sopa, zincir, pense, tornavida, anahtar ve cep telefonu görüntülerinde yer alan diğer eşyalar bulunduğu belirtildi. Kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, "Müşteki beyanları, cep telefonu görüntüleri, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve ele geçirilen malzemelerden, şüphelinin silah kabul edilen zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalarla kadını zincirle bağlamak suretiyle hürriyetinden yoksun bıraktığına ve darp ettiğine kanaat getirildi" ifadelerine yer verildi.

Sanığın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 17 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi
Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi
Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi
Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi

Şanlıurfa, Kadın, Ekim, Dava, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Özel oda kurup eşine işkence ediyordu, o şahıs hakkında 34 yıl hapis cezası istendi - Son Dakika


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