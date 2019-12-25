Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti - Son Dakika

Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti

6 saat önce

Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti, System.String[]

Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi özel öğrencilerinden Esma Canan Durmuş en büyük hayali olan Sosyal Hizmet Uzmanlığı mesleğini AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş'ın makamına oturarak gerçekleştirdi.


Durmuş, bir süre il müdürü koltuğuna oturarak, kurumda yapmak istediği hizmetleri anlattı.


İl Müdürlüğü koltuğunu bir süre Durmuş'a bırakan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, geleceğin teminatı olan gençlere imkan verilmesi ve gönüllü faaliyet yürütülmelerinin sosyalleşmeleri ve topluma fayda sağlamak anlamında önemli olduğunu ifade etti.


İl Müdürü koltuğuna oturan Durmuş ise en büyük hayalinin sosyal hizmet olmak olduğunu belirterek, sosyal hizmet uzmanı olduğunda engelliler konusundaki hizmetlere ağırlık ereceğini söyledi.


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Durmuş'un hedefine ulaşması için bu gibi imkanların verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, gençlerin yetenekleri doğrultusundaki alanlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.


İlbaş, öğrencilere kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurumun engelli, kadın, çocuk, yaşlı ve şehit gazilere yönelik hizmetler verdiğini ifade etti.


Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Atasever ise İlbaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gençlerin kariyer gelişimi açısından bu tür ziyaretlerin ve hizmetleri yerinde görmelerinin önemini vurguladı.


Öğrenciler ayrıca AÇSH İl Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetler Biriminde görevli Sosyolog Şermin Ateş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldılar.


Ziyarete Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Atasever, Rehber Öğretmen Olgu Koç ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı
Ortaokulda 5 kız öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddia edildi Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:28 Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]