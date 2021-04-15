"Özel öğrenci" Fehime'nin vatmanlık hayali gerçek oldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, özel öğrenci Fehime Sena Oruç'un vatman olma hayalini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 11/B Sınıfı öğrencisi Fehime'nin vatman olmak istediğini öğrenen öğretmen Ali Akcan, UlaşımPark Genel Müdürlüğünden yardım istedi.

UlaşımPark ekipleri de Fehime'nin vatman olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Büyük bir sevinç yaşayan Fehime, eğitim kampüsü durağından UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasına kadar vatmanla birlikte tramvay kullandı. Fehime, daha sonra UlaşımPark Genel Müdürlüğünde misafir edildi.

Ali Akcan, belediyenin desteğiyle Fehime'nin hayalinin gerçek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fehime okulda vatman olmak istediğini söylemişti. Bu hayalini sık sık dile getiriyordu. Ben de öğrencimin hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundum. Belediyemizden hemen geri dönüş yapıldı. UlaşımPark Genel Müdürlüğünden arandık ve Fehime'nin hayalinin gerçekleştirileceği haberini aldık. Fehime bu haberi alınca çok sevindi. Bugün de vatmanla birlikte yolculuk yaptı."

Fehime Sena Oruç ise en büyük hayalinin vatman olmak olduğunu dile getirerek, "Vatman olmak istiyordum. Öğretmenim sayesinde hayalim gerçek oldu. Çok güzel bir duygu. Bugün hayalim gerçekleşti." ifadesini kullandı.