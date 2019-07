Özel öğrenci Yağmur, kaynaştırma projesi ile gelişme gösterdi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Safiye Nadir Özel Eğitim Okulu'nda öğretmenlik yapan Aynur Uç Ger, orta- ağır zihinsel engelli öğrencisi Yağmur İnan'ın (6) gelişimine katkı sağlamak için başlattığı 'Çocuklar Kaynaşsın, Engeller Aşılsın' projesi ile 7 ayda saatlerce hiç hareket etmeyen öğrencisinin hareket edip, kendini ifade edebilmesini sağladı. Proje kapsamında, yan okuldaki anasınıfı öğrencilerinin derslerine kaynaştırma öğrencisi olarak her gün 1 saat katılan Yağmur, çocukların da desteği ile büyük gelişim göstererek ailesine ve öğretmenlerine mutluluk yaşattı.Karşıyaka Safiye Nadir Özel Eğitim Okulu'nun öğretmenlerinden Aynur Uç Ger, orta-ağır zihinsel engelli ve sınıfta hiç hareket etmeyen, iletişim kurmayan öğrencisi Yağmur İnan'ın gelişmesine yardımcı olmak için bir proje başlattı. 'Çocuklar Kaynaşsın, Engeller Aşılsın' adını verdiği projesi kapsamında özel eğitim anasınıfında 4 öğrenci ile eğitim alan Yağmur'un her gün bir saat yan okul olan Kenan Gamsız İlkokulu'ndaki anasınıfı öğrencilerinin derslerinde vakit geçirmesini sağladı. Diğer çocukların onu benimsemesi ve ona yardım etmesi ile sınıfa uyum sağlayan Yağmur zamanla hareketlendi ve davranışları değişti. 7 ayın sonunda büyük bir gelişim gösteren Yağmur artık yaşıtları ile iletişim kurabilmeye başlayarak, anasınıfından mezun oldu.Yağmur'un değişimini anlatan öğretmeni Aynur Uç Ger, "Projeye öğretmen arkadaşım Nilgün Karaca ile başladık. Çocuklarla birebir eğitim yaptık, öğlen saat 13.00-14.00 arası anasınıfı öğrencileri ile kaynaştırdık. Yağmur hiç dokunmasan sandalyede 2 saat oturup hiç kıpırdamıyordu. Şimdi bıraktığınızda sandalyeden iniyor, hareket ediyor. Fazla hareketli değildi ve grubun içinde bulunmayı sevmezdi. Kaynaştırmadan sonra nöbet geçirmemeye başladı. Diğer sınıfa giderken mutlu oluyordu. Bakışları değişti, önceden yan yan bakıyordu. Akranlarını görerek kendini geliştirdi. Oyuncakları alamıyordu, çocuklar ona yardım ediyordu. İlk başta öğrenciler görünüşünü garip buldu. Saçı kısa dediler, toka aldık, tokalar taktık. Hediyeler yapıp çocuklara Yağmur'un hediyesi diye verdik. Veliler de kendi çocukları için iyi olduğunu söyledi. Yağmur yavaş yavaş o çocuklara bakarak kıpırdamaya, sandalyeden kalkmaya başladı. Çocuklar onun elini tutup yardım ettiler, yürüme azmi gelişti. Yağmur gelişme gösterdikten sonra diğer engelli çocukların velileri fark etti ve onlar da çocuklarına kaynaştırma yapılmasını istedi. Bizim projemizden sonra okulumuzdaki 1. kademe sınıfı öğrencileri de kaynaştırma öğrencileri oldu. Her sınıftan bir iki öğrenci alarak beden eğitimi ve müzik derslerine götürdüler. Diğer öğrenciler de gelişme gösterdi. Ben bunun faydasına inanıyorum. Yağmur çamur ne olursa olsun kaynaştırma derslerine götürdüm Yağmur'u. Diğer çocuklar için de faydası oldu, onu kabullendiler, ona yardım edebileceklerini gördüler. Yağmur bir şeyler öğrendiğinde çok mutlu oldular. Yağmur gelmediğinde 'nerede' diye sormaya başladılar" dedi.'YAĞMUR'UN ALGISI DÜZELDİ'Yağmur'un annesi Aslı İnan ise, "Gelişim olarak 8 aylık bir çocuğun düzeyinde Yağmur. Bilişsel olarak yaşına daha gelmedi. Yağmur durağan bir çocuktu. Tepki vermiyordu, ellerini kullanamıyordu, yürüyemiyordu. Sadece emekleyebiliyordu biraz. Algısı hiç yoktu. Öğretmenlerimizin sayesinde Yağmur'un algısı bayağı düzeldi. En azından adını söylediğimiz zaman kafasını çevirip gözümüze bakıyor. Göz kontağı kurabiliyor. Oyuncakların biraz da olsa ne işe yaradığını biliyor. Daha önceden onları ağzına alıp yalıyordu sadece. Nöbetler de engel oluyor onun için. Aktivitelerle onlar da azaldı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Okula ilk başladığında sabah 09.00'dan öğlen 14.30'a kadar aynı yerde oturuyordu. Sadece etrafına bakınıyordu. Mezuniyet töreninde Yağmur'u zapt edemedik. Sürekli hareket ediyordu. Artık adım atmaya başladı. Çok mutluyuz. Bütün özel öğrencilerin bunu yaşaması gerekiyor" diye konuştu.

