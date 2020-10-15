Özel öğrenciler, antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz'in tek antik tiyatrosu olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediyesi'ne ait Kusursuz Kafe'de çalışan özel öğrenciler, kazı alanına götürülerek çalışmalara katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Düzce Belediyesi iş birliği ile Batı Karadeniz'in tek antik tiyatrosu olan ve Romalılar dahil birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmaları kapsamında toprak altında kalan antik tiyatronun basamakları ile diğer parçaları gün yüzüne çıkarılıyor. Düzce Belediyesi'ne ait, engelli öğrencilerin çalıştığı Kusursuz Kafe personeli özel öğrenciler, kazı alanına götürülerek, çalışmalara katıldı.

'ONLARA ENGELLİ DENİLSE DE BİZİM İÇİN ENGELSİZLER' Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Numan Şirin, özel öğrencilerin kazılara katılmasının kendilerine mutluluk verdiğini ifade ederek, "Düzce Belediyesi'ne ait olan Kusursuz Kafe'mizin personellerini aldık. Batı Karadeniz'in incisi olan antik kentimiz, anfi tiyatromuzun kazı alanında Düzce tarihini ortaya çıkarmak için bir kürek atalım sloganıyla kardeşlerimizi getirdik. Onların desteklerini gördük. Burada tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kendileri bizi çok sevindirdi. Onlara engelli denilse de bizim için engelsizler. Çünkü küçük kalpleri, güzel yürekleriyle Düzce tarihinin ortaya çıkmasına katkı sağladılar" dedi.Bölgede yapılan kazıların 2023 yılında tamamlanması ve alanın ziyarete açılması bekleniyor.