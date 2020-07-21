Özel öğrenciler "Biz de varız" dediler, 15 bin maske ürettiler - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri ve özel öğrencileri korona virüs salgını döneminde insanların en çok ihtiyacı olan maske üretiminde "Biz de varız" dediler ve bugüne kadar 15 bin maske ürettiler.

Korona Virüs Salgını nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreçte Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu olarak alınan tedbirlerle süreci daha yaşanır hale getirebilmek, mücadeleye katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına maske üretme kararı aldı. Okulun öğretmenlerinin fedakarlığı ile hızla maske üretmeye başlandı. Daha sonra öğrencilerin de katkılarıyla maske sayısı kısa zamanda 15bin'e ulaştı.

Öğretmen ve özel öğrencilerin ürettiği bu maskeler, resmi ve özel hastaneler, eğitim kurumları gibi yerlere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

"Ben önemli bireyim"

Yapılan bu çalışma ile Okul, toplum bütünleşmesi sağlanırken öğrencilerin sosyalleşmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine ve "Ben önemli bir bireyim "algısını oluşturmalarına fırsat sağlamış oldu.

Okul yöneticileri "Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu ailesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bizlere katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize, bizleri destekleyen Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Düzce Valiliğine ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sonsuz teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE