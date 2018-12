Özel Öğrenciler Bu Okulda Hayatı Öğreniyor

ANTALYA'da, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda yer alan 'Yaşam Evi'nde eğitim alan özel öğrenciler, bulaşık yıkamadan yemek yapmaya, yatak toplamadan ütü yapmaya her tür yaşam becerisini öğreniyor. Muratpaşa ilçesinde bulunan Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelindeki özel eğitim uygulama merkezlerine yapılan 1+1 model 'Yaşam Evi' bulunuyor. 147 engelli öğrencinin okulda eğitim gördüğünü anlatan okul müdürü İlhan Gemalmaz, orta ve ağır düzeydeki özel öğrencilerin, yaşam evinde günlük işleri kendi başlarına yapmayı öğrendiklerini ve bunları kendi evlerinde de yaparak ailelerine yardımcı olduklarını söyledi.GÜNLÜK BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLARÖzel öğrencilerin günlük yaşama uyum sağlaması için Yaşam Evi'nin özenle dizayn edildiğini anlatan özel eğitim öğretmeni uzman Burcu Şahin Kaplan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, ütü masası, süpürge, televizyon, kanepe, yatak, yorgan, yastık gibi bir evin içerisinde bulunması gereken eşyalar olduğunu söyledi. Kaplan, "Biz bir evde günlük olarak neler yapıyorsak yani sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkama, kahvaltı için tost- sandviç hazırlama, kahvaltı masasını kurma, bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirme, yatak düzenleme, ütü yapma, çamaşır makinesinde kirlileri yıkama gibi aklınıza gelebilecek her tür yaşam becerisini öğretiyoruz. Bu beceri ev ortamında öğrencilerimizin bağımsız yaşamalarını sağlıyor evlerinde öğrenip bunları uygulayabiliyorlar" diye konuştu.AİLELERDEN 'YAŞAM EVİ'NE DESTEKAilelerden olumlu geri dönüşler alarak desteklediklerini anlatan Kaplan, özel öğrencilerin ailelerine yardım ettiklerini, evlerinde bulaşık makinelerine bulaşıkları yerleştirip düzenlediklerini, çaylarını kendilerinin koyduğunu ve hatta erkek öğrencilerin ütüye merak sardığını söyledi.'Yaşam Evi' uygulama sınıfında eğitim veren özel eğitim öğretmeni Gamze Aksu , bugünkü derste sandviç hazırlamayı ve çay yapımını öğrettiğini anlattı. Özel öğrenci Fehime Can, "Çay ve sandviç yapmayı öğrendim. Çok güzel eğlendim. Anneme, babama hep yardım ederim" dedi.- Antalya