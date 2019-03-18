Son Dakika Haberleri: Özel Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Anlamlı Gösterile Andı

Özel Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Anlamlı Gösterile Andı

31 dakika önce

Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin hizmet aldığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel bir gösteri sergiledi.

Özel Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Anlamlı Gösterile Andı, System.String[]
Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin hizmet aldığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel bir gösteri sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafında n 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak için hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 12 kişiden oluşan özel öğrenciler 2 hafta süren eğitimin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi için gösteri düzenledi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında hazırlanan gösteride Eğitmen Sultan Akdeniz öncülüğünde hazırlanan "Gökteki Yıldızlar Drama Grubu" performansları ile göz doldurdu. yurdunu korumak için şahlanan yaralı bir ulusun dünya harp tarihlerine geçmiş zaferi için hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Kocaeli, Çanakkale Zaferi, Cemil Meriç, Yaşam
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