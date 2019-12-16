Özel öğrenciler derste aileleri de kendileri için açılan kursta motive oluyor - Son Dakika

Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulunda zihinsel engelli öğrenciler derste eğitimlerini görürken aileleri de halk eğitim bünyesinde açılan kurslarda hem verimli zaman geçirerek motive oluyorlar hem de çocuklarının eğitimlerini tamamlamasını bekliyorlar.



Yozgat'ta zihinsel engelli bireylere ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim olanakları sağlayan ve toplumda kendi kendilerine yeten iyi bir birey olma yönünde eğitimine devam eden Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulunda, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde özel öğrencilerin ailelerine yönelik açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Özel öğrenciler derste eğitimlerine devam ederken aileler ise ahşap boyama, iğne oyası ve şiş örücülüğü kurslarında zamanlarını verimli geçiriyor. Daha önce çocuklarının eğitimlerinin tamamlanmasını veli odasında can sıkıntısı içerisinde bekleyen aileler halk eğitim merkezinin açtığı kurslar sayesinde daha hem zamanlarının daha iyi geçiriyorlar hem de moral ve motivasyonları artıyor. Bu sayede moral ve motivasyonları artan aileler çocuklarıyla da daha iyi zaman geçirme imkanı buluyor.



Özel eğitim öğrencilerinden Hacı Bayram Polat, derste güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, "Burada çiçek yapıyoruz, boncuk diziyoruz öğretmenlerimiz bize öğretiyor, biz de arkadaşlarımızla yapıyoruz. Burada güzel zaman geçiriyoruz, öğreniyoruz" dedi.



"Kas ve dikkat becerileri artıyor"



Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Merve Gökçek ise, "Okulumuzda el sanatları dersinde çocuklarımızla panç nakışı, boncuk işleri, keçeden çantalar yapıyoruz. Bunlardaki amacımız çocukların küçük ve büyük kas becerilerini artırmak, el kaslarını kuvvetlendirmek ve dikkat becerilerini artırmak. Sınıftaki derslerimiz de de matematik, okuma yazma ve boyama çalışmaları yapıyoruz. Öğrenebilir çocuklarımıza okuma yazma öğretiyoruz. Matematikte ilerleyebilecekleri seviyelere geliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Moral ve motivasyonumuz artıyor"



Özel öğrenci annesi Filiz Babayiğit de açılan kurslardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okulumuzda halk eğitimin açtığı kursumuzda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız yukarıda derslerini görürlerken, eğitimlerini alırlarken biz de burada hocamızın eşliğinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Kursumuz açılmadan önce boş oturuyorduk, hiçbir uğraşımız yoktu. Kurs açıldıktan sonra el işi yapmaya başladık. Bizim için de güzel oldu, hem bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hem de zamanımız boşa geçmiyor, burada yeni şeyler öğreniyoruz" diye konuşurken Münevver Akses isimli veli ise "Devletimizin bize halk eğitim kursu açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada hem moralimiz yerine geliyor hem daha iyi zaman geçiriyoruz hem de çocuklarımıza daha iyi verim sağlıyoruz. Çocuklarımız dersteyken biz de vaktimizi değerli kullanıyoruz. Daha önemlisi de bizim çocuklarımıza verimlerimiz artıyor, bizim için çok güzel oluyor. El becerilerimiz artıyor" ifadelerine yer verdi.



Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden Safiye Karaaslan ise, "Çocuklar yukarıda eğitimlerini alırken burada biz annelerle ahşap boyama, iğne oyası ve şiş örücülüğü kurslarını yapmaktayız. Anneler halk eğitim bünyesinde kurs açılmadan önce buradaki veli odasında boş boş otururken şu anda hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de evlerine katkı sağlamak amaçlı işler yapıyorlar. Evlerindeki eski eşyalarını değerlendiriyorlar hem de zamanlarını verimli geçiriyorlar" dedi. - YOZGAT