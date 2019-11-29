Özel öğrenciler engellerini robotik kodlama ile aşıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda, Valilik tarafından yürütülen "Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi" kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara, kodlama eğitiminin temeli olan algoritma mantığı, BeeBot adlı yer robotu kullanılarak öğretiliyor.

Özel gereksinimli 83, otizmli 30 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, Bandırma Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi"yle çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, çocukların ders konularını öğrenip pekiştirmeleri için konular, algoritma mantığıyla BeeBot kullanılarak oyunlaştırılıyor.

Eğitim sürecinde "code.org" sitesinde kodlama etkinliklerini tamamlayıp sertifika alacak öğrencilere, Lego Education Wedo 2.0 Temel Setleri ile robotik uygulamalar yaptırılacak. Çocuklar, bu materyalleri kullanarak kolaydan zora doğru kodlama robotik çalışmalarını tamamlayacak.

Okul müdürü Ali Alper Alkın, AA muhabirine, öğrencilerinin hayatlarını bağımsız idame etmelerini, akademik bakımdan da mümkün olan en üst düzeye çıkmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yöntem, teknik ve gelişen teknolojilerle ilgili sürekli arayış içinde olduklarını belirten Alkın, "Bu arayışlarımız sonucunda robotik kodlamayla tanıştık. Bunu özel eğitim öğrencilerimize uygulamaya karar verdik. Hem özel eğitim gereksinimli diğer öğrencilerimiz hem de otizmli öğrencilerimizde bunun ciddi faydalarını gördük." dedi.

Alkın, robotik kodlama ve temelindeki algoritma mantığının, hayatın her alanında yer aldığını vurguladı.

"Öğrencilerimizde bu mantığı oturtabilirsek, öz bakım ve günlük yaşam becerilerine genelleyerek kalıcılık sağlayabileceğimizi düşündük." ifadesini kullanan Alkın, uygulama sayesinde güzel sonuçlar elde ettiklerini, BeeBot ile oyunlaştırmalarının öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

"BeeBot'u derslere entegre ettik"

Sınıf öğretmeni Öykü Selvi de uygulamanın, BeeBot'un derslere entegrasyonu projesi olduğunu aktardı.

Kolaydan zora doğru bir proje tasarladıklarını anlatan Selvi, şunları kaydetti:

"İlk önce BeeBot'u kodlama mantığıyla derslerde kullanmaya başladık. Matematik, hayat bilgisi, Türkçe derslerinde BeeBot'u nasıl kullanacağımızı düşündük. Projemize resfebe etkinliğini dahil ettik. BeeBot'la kodlamanın mantığı olan algoritmayı çocuklar aldıktan sonra 'code.org'da uygulamalarımız devam edecek. Çocuklarımıza sertifikalarımızı vereceğiz. En büyük hedefimiz, çocukların kendilerine özel robotlar üretip onları hareket ettirmeleri."

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Bürosunda görevli sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş ise eğitimcilerin kendi müfredatlarına göre derslerini işlerken, çocukların oyunla kodlama eğitiminin temeli olan algoritma mantığını kavradığını belirtti.

BeeBot'u çok sevdiğini vurgulayan öğrenci Muhammed Eren Türkmen, proje için öğretmenlerine ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti.

Matematik, Türkçe, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini işlediklerine değinen Türkmen, "Öğretmenlerimin hepsini çok seviyorum, ilerde polis olmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Polat İldeniz, BeeBot sayesinde çok şey öğrendiğini söyleyerek, ileride servis şoförü olmak istediğini ifade etti.