Özel öğrenciler Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim öğren öğrenciler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 15 Kasım'da yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen EKPSS, memur olmak isteyen bireyler için bir fırsat niteliğinde ve her iki yılda bir yapılıyor.

Maske ve mesafe kurallarını dikkate alan 25 öğrenciye, engel grubuna yönelik genel yetenek-genel kültür kapsamında Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerinde güncel konular işleniyor.

Öğrencilere, konu anlatımının yanı sıra soru bankası ve deneme sınavları olmak üzere materyal temin ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkezde, sınava az bir süre kala öğrencilerin bilgilerini tazelemek, öğrendikleri konuları tekrarlamak, deneme sınavları yaparak sınav stresini azaltmak amacıyla açılan E-KPSS kursuna katılmak isteyenlerin 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor.