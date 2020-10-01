Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı - Son Dakika

Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı

Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 öncesi, özel eğitim alan öğrenciler EXPO için bitki üretimine başladı.

Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı

HATAY - Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 öncesi, özel eğitim alan öğrenciler EXPO için bitki üretimine başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çin ve Avusturalya gibi önemli ülkelerin şehirlerini geride bırakarak, dünyada olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası'nın ardından 3. büyük organizasyon olarak kabul edilen EXPO 2021 hazırlıkları kapsamında yeni bir projeye daha imza attı. Medeniyeler Bahçesi teması ile gerçekleşecek olan EXPO 2021 için hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilirken, EXPO Akademiler Birimi Botanik Akademisi ekibi ve özel eğitim alan engelli öğrenciler sera alanı oluşturarak bitki üretimine başladı. Serada incelemeler gerçekleştiren EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar ve EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak öğrenciler ile EXPO 2021 hakkında bilgiler vererek bitkileri toprakla buluşturdu.

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği ve Hatay'ın kültürel, turizm sosyal ve ekonomik değerlerini tüm dünya ülkelerine tanıtacak olan EXPO 2021'de özel eğitim gören öğrencilerin de ürettiği çiçekler yer alacak.

Gerçekleştirilen etkinlik sonunda projede yer alan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Diğer yandan, dünyanın en önemli 3 organizasyonu arasında gösterilen EXPO, 2021 yılı Nisan ayında Hatay'da gerçekleştirilecek ve Eylül ayına kadar sürecek.

Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı
Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı
Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı
Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı

FIFA Dünya Kupası, Hatay, Bitki, Expo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel öğrenciler EXPO 2021 için bitki üretimine başladı - Son Dakika

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