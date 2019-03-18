Son Dakika Haberleri: Özel Öğrenciler Golf Sporuyla Tanıştı

Özel Öğrenciler Golf Sporuyla Tanıştı

1 saat önce

Antalya Aksu Cihadiye ilcesinde bulunan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1-7 ve 14 Mart tarihlerinde düzenlenen 'Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' projesi kapsamında Millennium Golf un katkılarıyla Maxx Royal Montegeria ev sahipliğinde golf sporuyla tanıştılar.

Özel Öğrenciler Golf Sporuyla Tanıştı, System.String[]
Antalya Aksu Cihadiye ilcesinde bulunan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1-7 ve 14 Mart tarihlerinde düzenlenen 'Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' projesi kapsamında Millennium Golf un katkılarıyla Maxx Royal Montegeria ev sahipliğinde golf sporuyla tanıştılar.

Golf sporu ile İlk defa tanısan özel öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken başarılı vuruşlarıyla dikkat çektiler. Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Ayşegül Erden bu tür faaliyetlerle sporu öğrencilerine sevdirmeyi amacladığını belirtti. Erden, " Özel eğitime ihtiyacı olan cocukları öz güvenlerinin güçlenmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, sosyal hayata etkin katılımları ve toplumsal süreçlerde daha aktif biçimde rol almalarında spor çok önemli bir araçtır "dedi.

Proje ortağı Millennium Golf ailesinde Nadil Tosun ve Öner Uygun ise " Amacımız ozel cocukları golf sporuyla tanıştırmak. Okul ile böyle bir sosyal proje gerçeklestirdik. Onların mutlu olması bizim için çok önemli" diye konustu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

14 Mart, Cihadiye, Antalya Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Öğrenciler Golf Sporuyla Tanıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]