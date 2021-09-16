Özel Öğrenciler Hasat Sevinci Yaşadı - Son Dakika

BİRLİKTE DAHA RENKLİ PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrenciler için okul bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, toprağın herkes için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, hasat gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından beri "Tarıma Engel Yok" projesini yürüttüklerini kaydeden Uzbaş, "Verimli bir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Bu örnek projemizi inşallah önümüzdeki süreçte de daha da renklendirmeyi, birlikte farklı projeler geliştirmeyi umut ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktan mutluluk duyarız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Eğitime destek noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz biz bir şey demeden kendileri olması gerekeni düşünüp ortaya koyuyorlar. Bütün çalışmalar birlik ve beraberlikle yürüyor. Bu çalışmadan Konya kazanıyor, okullarımız kazanıyor en önemlisi çocuklarımız, öğrencilerimiz kazanıyor. Bu anlamda destek veren herkese saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN HASAT SEVİNCİ

Konuşmaların ardından toprak hazırlığından ürün hasadına kadar bütün aşamalarını uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler bahar aylarında diktikleri sebzelerin hasadını yaptılar. Biber, patlıcan, salatalık, pepino, bamya, nane, maydanoz, altın çilek, mısır, fasulye, ayçiçeği, karpuz, kavun, bal kabağı, lavanta, domates, süs kabağından oluşan çok sayıda sebzenin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, toprağın ve bitkinin rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandılar.

Programa; Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.