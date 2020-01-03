Özel öğrenciler için özel sınıflar - Son Dakika

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Özel öğrenciler için özel sınıflar

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, orta ve ağır düzey zihinsel engelleri olan 3 ile 27 yaşındaki öğrencilere eğitim verilen Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenleri, öğrencilerin ilgisini çekecek bir okul oluşturmak için temalı sınıflar oluşturdu.

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, orta ve ağır düzey zihinsel engelleri olan 3 ile 27 yaşındaki öğrencilere eğitim verilen Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenleri, öğrencilerin ilgisini çekecek bir okul oluşturmak için temalı sınıflar oluşturdu.

Sandıklı ilçesinde, orta ve ağır düzey zihinsel engelleri olan 3 ile 27 yaşındaki öğrencilere eğitim verilen Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenleri, öğrencilerin ilgisini çekecek bir okul oluşturmak için temalı sınıflar oluşturdu. Okul yönetimi ve öğretmenleri, yaklaşık 2 yıl önce 'Hayalimdeki okul' çalışması kapsamında sınıf temaları projesi başlattı. Proje kapsamında baştan aşağı yenilenen 12 sınıf akvaryum, şehirler, orman, tarih, uzay, çizgi film ve Yeşilçam temalı sınıflar haline getirildi. Sınıflardaki duvarların resimlerinden bütün dekorasyonu okul yönetimi ve öğretmenler tarafından oluşturuldu. Değişik temalı sınıflarlar oluşturulan okulda çalışmalar tamamlanırken, yapılan uygulama ile özel öğrencilerin okula ilgisi ve sevgisi artırıldı.

'OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK'

Okul Müdürü İbrahim Altıntaş, "Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda büyük idealleri varken, biz de bu konuda kendimize 'neler yapabiliriz' sorusunu sorduğumuzda öncelikli yapmamız gerekenlerin, özel öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak fiziksel alanları iyileştirmek ve gerekli araç, gereçlerle donatmak ve düzenlemek olduğuna karar verdik. Sınıf temaları projemizle sınıflarımızı baştan aşağı yeniledik. 12 sınıfımızı her birini farklı temayla oluşturmak üzere akvaryum temalı, şehirler temalı, orman temalı, tarih temalı, uzay temalı, lavanta temalı sınıf, 2 adet el sanatları atölye sınıfı, çizgi film ve Yeşilçam temalı ve masal temalı sınıflar oluşturarak okulumuzun fiziki yapısını baştan aşağı yeniledik" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ OKULU SEVEREK VE İSTEYEREK GELMEYE BAŞLADI'

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım ise "Okulumuzda yürüttüğümüz çalışmanın çıkış noktası hayalimdeki okul projesi. Türkiye çapındaki okullarımızın sade, düz ve sıkıcı olduğundan yakınarak, okulumuzda dinamizm yakalamaya çalıştık. Öğrencilerimizin hayal güçlerini geliştiren sınıf ortamları oluşturmaya çalıştık. Her kademedeki öğrenci bir sonraki sınıfta farklı ortamda ders işlemekte, farklı ortam deneyimlemekte. Buradaki temel amacımız çocuğun hayal gücünü harekete geçirerek, okulu sevmesi. Burada yaptığımız çalışmalardan sonra öğrencilerimiz okula severek, isteyerek gelmeye başladı. Okuldan giderken de üzülerek, istemeyerek gidiyor. Bütün işçiliği öğretmenlerimiz, gecesini gündüzüne katarak devam ettirdi ve bu sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR GİBİ'

Öğrenci velilerinden Rasime Acar, "Sınıf temalarımız Türkiye'yi geziyor gibi. Sanki İstanbul'dan girip Göreme'den çıkıyor gibi. Çocukların hoşuna gidiyor. Büyüklerin bile hoşuna gidecek şekilde" dedi.

Okul öğrencilerinden Emir Çankaya, "Sınıflarımız güzel, bayağı beğendim. Dersler çok güzel işleniyor. Okuma-yazma öğreniyorum" diye konuştu.


- Afyonkarahisar
Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:18 Kaynak: DHA
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