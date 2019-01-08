Son Dakika Haberleri: Özel Öğrenciler İlk Kez Bowling Oynadı

Özel Öğrenciler İlk Kez Bowling Oynadı

1 saat önce

- Özel öğrenciler ilk kez bowling oynadıNEVŞEHİR - Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrenciler hayatlarında ilk kez bowling oynama zevkini yaşadı.

- Özel öğrenciler ilk kez bowling oynadı

NEVŞEHİR - Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrenciler hayatlarında ilk kez bowling oynama zevkini yaşadı.
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yaklaşan yarıyıl tatili öncesinde karne hediyesini şimdiden almanın heyecanını yaşarken hayatlarında ilk kez bowling oynamanın da mutluluğunu yaşadılar. Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan oyun eğlence alanında eğlenen özel insanlar çarpışan arabaya binmenin yanı sıra hayatlarında da ilk kez bowling oynadı.
Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney açıklamasında, " Geçen yıl bir hayırsever ağabeyimiz öğrencilerimiz çocuklarımıza karne hediyesi vermişti bu sene de bir hayırsever arkadaşımız öğrencilerimizin eğlenmeleri için bizlere destek oldu. Bu çocuklarımızın yüzünde gülümseme oluşturmak bir nebze olsun hayatın içerisinde normal insanlar ne yapıyorsa onlarla birlikte onları yapıyor olabilmek bizim için hem gurur verici hem de mutluluk verici olay. Bugün bu öğrencilerimiz ilk defa bowling topunu ellerine aldılar. Çok heyecanlı ve mutluluk içerisindeydiler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Nevşehir, Yerel
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