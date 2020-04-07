"Özel öğrenciler'in veli ve öğretmenlerinden maske desteği

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Üreten Okullar' seferberliğine engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve velileri medikal maske üreterek destek verdi.

Koronavirüs ile mücadelede her kurum üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışırken Bakanlığın çağrısı üzerine Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Bünyamin Kurt da harekete geçti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurum kuruluşları ve halkın ihtiyacını karşılamak üzere günlük 10 bin maske üretimi için satın alınan malzemeler engelli öğrencilerin velileri ve okul öğretmenlerinin gönüllü çalışması ile 'Maske seferberliğine' dönüştü. Okul Müdürü Bünyamin Kurt, öğrenci velileri ve gönüllü çalışan öğretmenlerin 'Özel Bireyler' için bir farkındalık oluşturmayı ve 'Biz de varız' demek için büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi. Okul maske üretim atölyesine dönüştürülürken, veli ve öğretmenlerin günün büyük bölümünde maske diktiği ifade edildi.

Okul Müdürü Bünyamin Kurt, şöyle dedi: