Özel Öğrenciler Kağıtspor'un Basketbol Antrenmanında

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriyor. Merkezde kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Cemil Meriç'te eğitim alan öğrenciler, eğitmenleriyle birlikte Kağıtspor basketbol takımının antrenmanına katıldı, basketbol oynayarak doyasıya eğlendi. Kağıtspor'un maskotu ''Seko'' da engelli öğrencileri bir saniye olsun yalnız bırakmadı.

BASKET ATTILAR, ŞAKALAŞTILAR

Daha önce Kağıtspor-Efespor maçına katılan ve muhteşem bir gösteri yapan Cemil Meriç öğrencileri tarafından oluşturulan ''Gökyüzündeki Yıldızlar'' adlı drama grubu, bu kez de Kağıtspor'da profesyonel basket oynayan ağabeylerinin antrenmanına katıldı. Sporcu ağabeyleriyle şakalaşan ve basketbol oynayan engelli öğrenciler, kendilerine hediye edilen atkı ve tshirtlerle de çok mutlu oldu. Kağıtspor basketbol oyuncularına kendi yaptıkları pastadan da ikram eden Cemil Meriç öğrencileri, kendilerine hediye edilen basketbol toplarını ağabeylerine imzalattı.

MASKOT SEKO'YU ÇOK SEVDİLER

Kağıtspor'un maskotu ''Seko'' ile de tanışan engelli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerin yakın markaja aldığı ''Seko'', yaptığı gösterilerle çocukları eğlendirirken öğrencilerin güzel bir gün geçirmesini sağladı. Cemil Meriç öğrencilerinin çok sevdiği ''Seko'' da antrenmana katılan engelli öğrencileri, ziyaretleri boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Sporcu ağabeyleriyle toplu fotoğrafta çektiren engelli öğrenciler, çok sevdikleri ''Seko'' ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.