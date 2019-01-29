Özel Öğrenciler Kağıtspor'un Basketbol Antrenmanında

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Kağıtspor basketbol takımının antrenmanına katıldı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Kağıtspor basketbol takımının antrenmanına katıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Kağıtspor basketbol takımının antrenmanına katıldı, basketbol oynayarak doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Kağıtspor'un maskotu "Seko" da engelli öğrencilerin eğlenmesi için çeşitli gösteriler yaptı. Kağıtspor basketbol oyuncularına kendi yaptıkları pastadan da ikram eden Cemil Meriç öğrencileri, kendilerine hediye edilen basketbol toplarını oyunculara imzalattı.



Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor. - KOCAELİ

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