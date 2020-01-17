Özel öğrenciler karne hediyesi olarak polis oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, polis olma hayali kuran iki zihinsel engelli öğrenciye karne sürprizi yapan polisler, onlara polislik heyecanı yaşattı.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ın daha önceki ziyaret sırasında polis olmak istediklerini söyleyen İbrahim Aydın Ortaokulu öğrencileri Mustafa Güden ve Sevde Nur Korkmaz, karne töreninin ardından polislerce okuldan alındı.

Polis aracına binen, polis şapkası takan özel öğrenciler telsizle anons da yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Özkan, makamında kabul ettiği öğrencilerle sohbet etti.