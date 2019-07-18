Son Dakika Haberleri: Özel öğrenciler karne sevinci yaşadı
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Özel öğrenciler karne sevinci yaşadı

2 saat önce

Suluova'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere karneleri verildi.

Özel öğrenciler karne sevinci yaşadı, System.String[]
Suluova'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere karneleri verildi.
Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, özel öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu ve gözlerindeki ışıltıyı görmekten mutlu olduklarını söyledi.
Davu, özel çocuklara karşı ön yargıların azaldığı bir toplumda yaşadıklarını, özel çocukların daha rahat ve huzurlu yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla herkesin daha fazla gayret göstermesi gerektiğini kaydetti.
Çeşitli gösteriler sunan çocuklar, daha sonra üzerinde "karne hatırası" yazan yaş pastayı kesti.
Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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