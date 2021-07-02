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Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu

02.07.2021 11:20

Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu Önce kep sonra göbek atıp mezuniyetlerini kutladılar "Kanatsız meleklerimiz" dedikleri öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldularDÜZCE– Düzce'de yaşamsal faaliyetleri öğrenmek ve hayata hazırlamak amacıyla eğitim gören 11...

Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu

Önce kep sonra göbek atıp mezuniyetlerini kutladılar

"Kanatsız meleklerimiz" dedikleri öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldular

DÜZCE– Düzce'de yaşamsal faaliyetleri öğrenmek ve hayata hazırlamak amacıyla eğitim gören 11 özel öğrenci, okullarında düzenlenen mezuniyet töreninde kep atma heyecanı yaşadı. Heyecanla kep atan öğrenciler, mezuniyet sevinçlerini öğretmenleri ile göbek atarak kutladılar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda toplumla entegrasyonunu sağlamak, yaşamsal faaliyetleri öğrenmek ve hayata hazırlanmak amacıyla eğitim gören, son sınıf özel öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Okulu bitirerek mezuniyet coşkusu yaşayan 11 özel öğrencinin diplomalarını Vali Cevdet Atay ve eşi Elçin Atay verirken Atay çifti özel öğrencilere ayrıca hediyelerde verdi. Bazı öğrencilerin aldıkları diplomaların ardından büyük mutluluk yaşarken bu mutluluklarını da aileleriyle paylaştılar. Mezuniyet pastasını özel öğrenciler ile birlikte kesen Vali Atay ve eşi, öğrencilerin gelecek yaşamlarında başarılar dilediler. Diploma töreninin ardından ise okulun müzik öğretmeni ve özel öğrenciler mini konser vererek törene katılanlara güzel vakit geçirttiler. Törenin sonunda ise özel öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

"Onlar bizim kıymetlilerimiz"

Mezuniyet töreni hakkında bilgiler veren Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Dilek Döner Kar, "Bu sene 11 öğrencimiz mezun oldu. Aslında veliler ve okullar adına mezuniyetler gurur vericidir ama bizim için daha çok hüzün verici. Çünkü çocuklarımız mezun oluyor ve onların ne durumda olacağını bilememek bizi çok üzüyor. Bizim için mezuniyet biraz daha hüzün galiba ama biz onları 12 sene boyunca elimizden geldiğince hayata hazırladığımızı düşünüyoruz. Gerek tarım, gerek yiyecek içecek, gerek el sanatları atölyelerinde yaptıklarıyla onları hayata hazırladığımızı düşünüyoruz. Umarım öyle olur onlar bizim kıymetlilerimiz. Kanatlarına destek olmaya çalıştık bundan sonra da gözümüz hep onların üzerinde olacak Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu olarak" dedi.

Mezun olan özel öğrenci Yılmaz Koçyiğit ise; "12 Sene okudum ve diplomamı alarak mezun oldum. Bundan sonra kendi işlerime bakacağım" dedi.

Mezuniyet coşkusunu göbek atarak kutladılar

Törenin sonunda ise özel öğrenciler çalan oyun havalarına eşlik ederek doyasıya göbek atıp mezuniyetlerini kutladılar.

Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu
Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu
Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu
Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu

milli eğitim bakanlığı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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