Özel öğrenciler Ödemiş'te zeytin hasat etti - Son Dakika

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden özel öğrenciler, burada zeytin hasadına katıldı.

Okul müdürü Prof. Dr. Şafak Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje kapsamında özel öğrencileri davet ettiklerini söyledi.

Misafir öğrencilerle zeytin hasadına katıldıklarını vurgulayan Ceylan, "Onlarla zeytin farkındalığı oluşturmak istedik. Bilindiği gibi biz bir Akdeniz ülkesiyiz ve zeytin bizim için çok önemli. Zeytin üreten bir bölge olmamızdan dolayı da çok şanslıyız. Onun için bunu değerli özel öğrencilerimizle paylaşmak istedik." diye konuştu.

Değişik okullardan gelen özel öğrenciler daha sonra zeytin topladı.

Etkinliğin son bölümünde ise halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler tarafından şarkı söylendi.